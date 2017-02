Dominic Thiem passa fácil por Lajovic e avança no Rio Open 2017

Foto: Diego Luz / VAVEL Brasil

Tudo normal no último jogo do terceiro dia do Rio Open 2017. Na quadra Guga Kuerten, o austríaco Dominic Thiem, cabeça-de-chave 2 do torneio e novo favorito ao título, encarou o perigoso sérvio Dusan Lajovic.

E a vaga nas quartas-de-final ficou com quem era de se esperar. Melhor tecnicamente e mais consistente, o jovem Thiem não teve dificuldades no primeiro set e precisou do tie-break para bater o rival sérvio e fechou a partida em 2 sets a 0, em parciais de 6/2 e 7/5, com mais de 1h15 de jogo.

Agora, Domi encara o argentino Diego Schwartmann, que venceu o compatriota Federico Delbonis. O duelo vale vaga nas semifinais, mesmo posto que o austríaco conquistou no ano passado.

O jogo

Mais técnico e com o físico mais em dia, Dominic tratou logo de dizer quem mandaria no set. Bem na esquerda, com um saque entrando e consistente, logo quebrou o serviço do sérvio e administrou a vantagem até o fim, quando novamente aumentou o ritmo, quebrou o saque e fechou o set.

Com parcial de 6/2, pouco mais de meia-hora foram o suficientes para a vitória de Thiem, favorito no confronto. A condição lhe deu uma calma que foi transformada em erros no segundo set. Domi errou tudo aquilo que não errou no set anterior e Lajovic entrou no jogo, tendo chances até de quebrar.

O que jogou contra o sérvio foi o mental. Erros bobos recolocavam Thiem na partida e o sérvio se perdeu completamente. Ainda assim, conseguiu não ser quebrado e levou o jogo para 5/5, quando Dominic Thiem voltou a acelerar de direita, com jogo fundo e defesa eficiente e quebrou o game decisivo, fechando em 7/5, com pouco mais de 1h15 de partida.

Agora o austríaco ganha um dia de descanso, já que atuou por duas vezes seguidas. Apenas na sexta-feira (24), Dominic Thiem e Diego Schwartzmann se enfrentam por uma vaga na semifinal de sábado (25). A grande decisão será no domingo.