ATP 250 de Delray Beach: Del Potro e Raonic avançam; Karlovic cai

Nesta terça-feira (21), foram disputadas as partidas válidas pela primeira rodada do ATP 250 de Delray Beach, nos Estados Unidos. Principais favoritos ao título, o canadense Milos Raonic e o argentino Juan Martin del Potro avançaram. Já o croata Ivo Karlovic foi eliminado.

Cabeça de chave número um do torneio, Milos Raonic estreou na competição nesta terça-feira. Mais alto rankeado, o tenista do Canadá passou com facilidade pelo tenista da casa - Tim Smyczek - por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/4.

Na segunda rodada, Milos tem pela frente o jovem croata Borna Coric que vem de vitória sobre o colombiano Santigo Giraldo em sets diretos: 6/2 e 6/3.

Voltando ao circuito depois de um excelente 2016, o argentino Juan Martin del Potro conquistou seu primeiro triunfo. Como cabeça de chave número sete, o natural de Tandil bateu o sul africano Kevin Anderson por duplo 6/4. Na sequência, Delpo encara o bósnio Damir Dzumhur.

Outro cabeça de chave a avançar foi o norte americano Steve Johnson. Na primeira rodada, o tenista da casa superou o compatriota Stefan Kozlov por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/4. Seu próximo adversário será o japonês Yoshihito Nishioka.

Os favoritos que decepcionaram foram: Karlovic e Bernard Tomic. Cabeça de chave número seis, o australiano acabou derrotado pelo belga Steve Darcis de virada, com parciais de 3/6 6/4 e 6/1. Já o segundo melhor rankeado do torneio perdeu para Donald Young dos Estados Unidos.

Após a queda de Karlovic, Jack Sock ganhou favoritismo. Jogando em casa, o terceiro cabeça de chave passou pela primeira rodada depois de vencer Radu Albot da Moldávia sem perder sets, com parciais de 6/4 e 7/6.

