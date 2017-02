Ramos-Vinolas domina, vence Fognini com facilidade e segue no Rio Open 2017

Foto: Diego Luz / VAVEL Brasil

O começo das oitavas-de-final do Rio Open 2017 não poderia ter uma atuação mais convincente. Na abertura da sessão noturna, o terceiro dia de competições na chave principal reservou o duelo entre o italiano Fabio Fognini e o espanhol Albert Ramos Vinolas, cabeça-de-chave 5 do torneio, valendo vaga na próxima fase do principal torneio de tênis da América do Sul.

E o equilíbrio, a raça e a qualidade de ambos tenistas deram o tom da partida. Em mais de 1h20, os dois não fizeram feio para o público carioca, mas Ramos conseguiu ser mais consistente, errando menos, dominando do começo ao fim e levando o jogo por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Na próxima rodada, Vinolas encara Nicolas kicker, que venceu Arthur de Greef e segue surpreendendo no torneio.

O jogo

O calor do começo de noite carioca deixou o início da partida sem tanta intensidade. Ambos tenistas foram aumentando o ritmo conforme os games se passavam. O tradicional nervosismo de Fognini, no entanto, apareceu cedo demais e facilitou a vida do espanhol.

Logo no quarto game, Albert conseguiu a quebra que encaminhou a vitória no primeiro set. Mais importante que a quebra, no cabeça-de-chave 5 do torneio tirou o mental do italiano, irritado demais com seu jogo e arbitragem.

Em desvantagem, Fognini, desde o começo, tentou apertar o ritmo, mas se sentia incomodado com os bons golpes do rival. Tanto Vinolas, quanto Fognini estavam bem e consistentes, mas a diferença era o primeiro saque de Ramos, entrando mais em quadra e facilitando o jogo dele.

Na reta final, Fabio não manteve o padrão e foi facilmente dominado pelo rival, que fechou o jogo em 6/3 e garantiu sua vaga para encarar argentino Kicker na próxima rodada do Rio Open.

Com essa vitória, Vinolas consegue diminuir a vantagem em relação a Fognini em confrontos diretos. Até antes do jogo de hoje, o italiano tinha a vantagem de oito vitórias em nove jogos, sendo o último encontro em Viena, no ano passado, com duplo 6/2 para Fognini.