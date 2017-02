Guga defende torneios no saibro e elogia Bellucci por vitória contra Nishikori

(Foto: Divulgação/Fotojump)

Tricampeão de Roland Garros, Gustavo Kuerten é uma lenda do tênis brasileiro e figurinha carimbada no Rio Open. Na quarta edição do evento, não foi diferente. Nesta quarta-feira (22), o ex-número 1 do mundo concedeu entrevista e, entre vários assuntos, comentou sobre a recente debate levantado pelos tenistas sobre as longas temporadas de saibro durante o circuito. Guga se esquivou da polêmica e preferiu elogiar os bons resultados conquistados pelos brasileiros no piso.

"Esse piso sempre foi o mais habitual para formação de jogadores. Aqui no Brasil, nos últimos 20, 30 anos, isso acontece de forma natural. Depois, veio uma inspiração por cima, de Roland Garros. Gerou-se um símbolo, um vínculo direto com o saibro pelas conquistas, quase um apropriação legítima. Você pode ver que é o piso onde os brasileiros tem os melhores resultados, onde se sentem mais a vontade. Foi aonde o Bellucci teve condição de vencer o Nishikori. Somos criados nas quadras de saibro, mas os meninos sabem que precisam se adaptar ao piso duro pelo circuito", declarou.

Falando em vitórias brasileiras, Guga também não tardou em elogiar a vitória conquistada por Thomaz Bellucci contra Kei Nishikori, número 5 do mundo e favorito ao título. O ex-número 1 do mundo não poupou elogios ao brasileiro até lembrou do pneu feito contra Novak Djokovic, atual número 2 do mundo, no Masters 1000 de Roma.

"Da mesma forma que é surpreendente o Bellucci ganhar, não é surpresa ele ganhar do Nishikori. Ele veio de Buenos Aires, não tinha adaptação e enfrentou um adversário perigoso. Ninguém quer enfrentar um cara como o Bellucci logo na primeira rodada, alguém que saca bem e é agressivo. Ele fez um pneu contra o Djokovic em Roma, tem qualidade. Ele vai entrar na próxima rodada em situação inversa a do Thiago Monteiro, que tinha muita expectativa e agora está mais normalizado por ter feito um primeiro set ruim contra o Gastão Elias"

(Foto: Divulgação/Fotojump)

Confira a coletiva de Guga na íntegra:

♦ Disputa entre Jóquei Clube e Centro Olímpico

"Eu acho que o torneio de comporta melhor no Jóquei pelo formato que é hoje. Seria impossível pensar no Centro Olímpico por agora, pela insegurança e incerteza do que vai acontecer por lá. É um torneio que depende de uma série de decisões, várias contas para pagar. Precisa ter certeza de que o planejamento vai funcionar quando for para o Centro Olímpico. Mudar o piso para o saibro também é mais uma conta para pagar"

♦ Casa de um futuro Masters 1000?

"Eu acho que existe um grande contraponto, porque tem um Centro Olímpico logo ali. É muito provocativo. Hoje, o saibro é o melhor piso para os brasileiro, mas pode não ser daqui a 10 anos. Eu consigo visualizar a estrutura do Centro Olímpico como palco de um Masters 1000. É um sonho interessante de se cultivar. O Rio de Janeiro já dá a identidade para um torneio no Brasil e o resto vai se adequando"

♦ Ausência de Rafael Nadal

"Esse torneio vem em um crescimento gradativo, e tem um ano difícil sem o Rafael Nadal. Ele era o cara que fazia o torneio praticamente sozinho, é uma figura enorme. Mas o torneio segue sustentável, tem os brasileiros brilhantes e mostra que é possível fazer coisas muito boas mesmo com um orçamento mais enxuto. As pessoas vêm para o torneio e saem com boas lembranças", declarou.

♦ Confronto entre Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro

"As vezes acontece. Tem que se habituar com a situação. O lado positivo é que vai ter um brasileiro nas quartas de final. A sensação de vir aqui, jogar para a torcida e quem sabe pode voltar no fim de semana. Tem a chance de um brasileiro jogar uma final e beliscar um título no Rio seria formidável"

♦ A busca por um "Novo Guga"

"O reflexo (da carreira vitoriosa) são lineares. Há para o bem e há para o mal. Arrasta uma série de dificuldades. O pai já fala para o filho que "ele vai ser o próximo Guga" porquê ele tem esse sonho. São várias mazelas que vêm embutidas e os novo garotos têm que saber que isso existe, que é parte do desafio"