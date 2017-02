Melo e Kubot abrem duplas do Rio Open com vitória contra Neis e Feijão

(Foto: Diego Luz/VAVEL Brasil)

Três apagões decidiram a partida. No primeiro, Marcelo Melo e seu novo companheiro Lukas Kubot venceram por 6/1 com facilidade. No segundo, Fabricio Neis e João Souza, o Feijão, venciam por 5/1 até serem vítimas do terceiro apagão, quando permitiram a ida ao tie-break. Na hora decisiva, vitória para a dupla do ex-número 1 do mundo por 6/1, 7/6(4), na tarde desta quarta-feira (22), em 1h23 de partida, nas oitavas de final do Rio Open 2017.

+ TEMPO REAL: cobertura interativa VAVEL do Rio Open 2017

Com a vitória, Melo e Kubot mantém viva sua saga por mais um título na carreira. O próximo adversário será a dupla Julio Peralta e Horácio Zeballos que venceram a favorita dupla italiana Fábio Fognini e Simone Bolelli na primeira rodada por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 7/2(2) e 10/8.

Marcelo Melo e o Lukasz Kubot estão no primeiro ano de parceria. Após a conquista do ATP 500 de Viena por dois anos consecutivos, a dupla decidiu disputar a temporada de 2017 junta. O mineiro é ex-número 1 do mundo e foi campeão de Roland Garros em 2015 ao lado do croata Ivan Dodig, enquanto Kubot possui no currículo o título do Australian Open em 2014, com o sueco Robert Lindstedt.

Sobre o Rio Open 2017

O Rio Open é um torneio de tênis sediado no Jóquei Clube Brasileiro, no Rio de Janeiro. As partidas são disputadas em quadras abertas de saibro, dentro do complexo. Gabarita-se por ser o maior evento da América do Sul, classificado como etapa da ATP 500 no circuito mundial. Todos seus concorrentes pertencem a categoria ATP 250.

A chave principal do Rio Open começou no último dia 20 de fevereiro. A primeira rodada foi realizada na segunda e terça-feira. As oitavas-de-final na quarta e na quinta. As quartas-de-final ficam para sexta-feira, as semis no sábado e a grande final no domingo. A programação de cada jogo é definida sempre na noite anterior.