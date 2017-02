Favoritos ao título, Bruno Soares e Jamie Murray estreiam com vitória no Rio Open 2017

(Foto: Diego Luz / VAVEL Brasil)

Eles são os principais nomes da chave de duplas. Não é para menos. Campeões de dois Grand Slams em 2016, Bruno Soares e Jamie Murray encerraram a temporada 2016 como números 1 do mundo. No Rio Open, são tratados como favoritos e o primeiro passo foi nesta quarta-feira (22). No saibro carioca, os xodós da torcida venceram a dupla Marcus Daniell e Marcelo Demoliner por 2 sets a 0 (6/4, 6/2), em 1h05, pela primeira rodada do torneio.

O retrospecto entre as duplas ganhou seu primeiro capítulo. Até então, as duplas nunca haviam se enfrentado em competições oficiais. Com a vitória, Soares e Murray mantém viva sua saga por mais um título na carreira. O próximo adversário virá do confronto que tem o espanhol Tommy Robredo e o brasileiro André Sá contra os argentinos Andres Molteni e Diego Scharwtzman, que se enfrentam na primeira rodada da competição.

O mineiro Bruno Soares e o britânico Jamie, irmão mais velho de Andy Murray, atual número 1 do mundo de simples, começaram sua parceria de maneira meteórica em 2016. Tidos como grandes estrelas do evento, A dupla venceu os dois primeiros torneios que disputou, o ATP de Sydney e o Australian Open. Eles mantiveram a consistência durante o ano, com finais nos Masters 1000 de Monte Carlo e de Toronto e o título de mais um Grand Slam, o US Open.

Sobre o Rio Open 2017

O Rio Open é um torneio de tênis sediado no Jóquei Clube Brasileiro, no Rio de Janeiro. As partidas são disputadas em quadras abertas de saibro, dentro do complexo. Gabarita-se por ser o maior evento da América do Sul, classificado como etapa da ATP 500 no circuito mundial. Todos seus concorrentes pertencem a categoria ATP 250.

A chave principal do Rio Open começou no último dia 20 de fevereiro. A primeira rodada foi realizada na segunda e terça-feira. As oitavas-de-final na quarta e na quinta. As quartas-de-final ficam para sexta-feira, as semis no sábado e a grande final no domingo. A programação de cada jogo é definida sempre na noite anterior.