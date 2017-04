Feijão e Zampieri caem nas oitavas em Challenger mexicano/ Foto: Renato Miyaji/ VAVEL Brasil

Nesta quinta-feira (12), ocorreram as partidas válidas pela fase de oitavas de final do ATP Challenger de San Luis Potosi, no México. Os dois tenistas brasileiros ainda na disputa, João Souza, o "Feijão", e Caio Zampieri entraram em quadra.

Cabeça de chave número quatro do torneio, o ex-top 70 do ranking mundial - Feijão - enfrentou o equatoriano Roberto Quiroz. Depois de uma hora e três minutos de jogo, o brasileiro acabou derrotado por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/2.

Com a vitória, o tenista do Equador avançou às quartas de final da competição. Seu próximo adversário vem do confronto entre o mexicano Manuel Sanchez - que eliminou o cabeça de chave número sete, Mohamed Safwat do Egito - e o italiano Andrea Arnaboldi, que vem de vitória sobre o brasileiro André Ghem.

Outro tenista do Brasil a jogar nesta quinta-feira foi Caio Zampieri. Após passar pelo sérvio Pedja Krstin na primeira rodada, o natural de Mogi Guaçu encarou o segundo cabeça de chave do torneio - Gerald Melzer da Áustria. Em dois sets, Caio acabou perdendo com parciais de 6/3 e 6/4.

Na próxima fase, o austríaco terá pela frente o espanhol Andrian Menendez Maceiras - oitavo cabeça de chave - que vem de vitória sobre o norte americano Evan King por dois sets a zero: 6/2 e 6/1.

Ainda nesta quinta-feira, outros tenistas do Brasil entram em ação. No ATP 250 de Houston, nos Estados Unidos, Thomaz Bellucci enfrenta o argentino Maximo Gonzalez. Já Thiago Monteiro joga contra o norte americano Ernesto Escobedo.

O ATP Challenger de San Luis Potosi, no México, ocorre entre os dias 10 e 16 de abril. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.