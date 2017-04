Thomaz Bellucci vence Maximo González e chega nas quartas em Houston

Nesta quinta-feira (14), o número um do Brasil, Thomaz Bellucci (#69) bateu na quadra três do U.S. Men's Clay Court Championship, em Houston, no Texas, o argentino oriundo do qualifying, Máximo González (#163) em três sets, com parciais 2/6, 7/6(5) e 6/2.

No primeiro set, Thomaz perdeu três dos quatro primeiros games, ficando uma quebra abaixo do argentino de Tandil. No sétimo game do set, Bellucci novamente teve seu serviço quebrado e no oitavo game, González confirmou seu serviço, fechando o primeiro set.

Dessa vez, no segundo set, quem abriu uma vantagem nos três primeiros games foi Thomaz Bellucci, que em um dos seus momentos de deslize, perdeu o quarto game e foi quebrado no quinto. O paulista de Tietê conseguiu devolver a quebra apenas no décimo game e arrastou o set para o tie-break, onde venceu por 7/5, mesmo perdendo o saque duas vezes.

Thomaz Bellucci abriu o terceiro set vencendo quatro dos cinco primeiros games jogados, quebrando o serviço argentino no terceiro e no quinto game. Máximo devolveu uma quebra no sexto e no seguinte, teve seu serviço quebrado pela quarta e última vez no jogo.

Na primeira rodada, Thomaz derrotou o jovem local, Frances Tiafoe (#89) com parciais 7/5, 1/6 e 6/2.

Nas quartas de final, o tieteense cabeça de chave número oito enfrentará o americano cabeça de chave número quatro, Sam Querrey (#25) que bateu com um duplo 6/4, o argentino Horácio Zeballos (#87).

Caso vença Querrey, Bellucci terá pelo caminho ou o cabeça de chave número dois, John Isner (#16), que o derrotou na segunda rodada do Masters 1000 de Miami e hoje, venceu o ex-top 10 Tommy Haas -que faz o seu ano de despedida do circuito-. Ou então o jovem de vinte anos, Ernesto Escobredo (#91) que eliminou o número três do Brasil, Thiago Monteiro e vem sendo a surpresa do ATP de Houston.

Após Houston, Thomaz viaja para Monte Carlo, onde disputa o Masters 1000 de Monte Carlo, depois marca presença no Masters 1000 de Madrid e Roma e confirmou que jogará Lyon, uma semana antes de Roland Garros.