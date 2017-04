Bia Haddad Maia é bicampeã de duplas em Bogotá e garante melhor ranking de simples da carreira

Google Plus

A paulistana Beatriz Haddad voltou a repetir o melhor resultado de sua carreira neste sábado (15). Formando dupla com a jovem argentina Nadia Podoroska, a brasileira conquistou seu segundo título de duplas do WTA Internacional de Bogota. Elas venceram o conjunto formado pela paraguaia Veronica Cepede e pela polonesa Magda Linette em sets diretos, parciais de 6-3/7-6(4), em 1h22 de jogo.

Outro grande feito de Bia nesta semana na Colômbia foi alcançar a 148ª posição no ranking da WTA. Seu melhor até então era o 153º lugar. Na chave de simples feminina em Bogotá, a paulistana chegou a furar o qualifying com duas vitórias sólidas, porém, já se despediu logo na primeira rodada do torneio. A eliminação precoce, no entanto, não impediu mais essa conquista da brasileira.

A decisão

O duo de Bia não encontrou grandes dificuldades para arrebatar o título de Bogotá. Domínio pleno da dupla da brasileira no primeiro set. Logo de cara, elas abriram 4-0 após duas quebras conquistadas. Com uma boa margem de vantagem, elas encaminharam a primeira parcial com um 6-3.

O segundo set foi mais páreo e foi decidido apenas no tie-break. Duas quebras para cada dupla durante a disputa normal. No desempate, o conjunto formado pela paulistana e pela argentina selaram o título com um mini-break de vantagem. Esta foi a primeira vez que a dupla atuou junto.

Este foi o segundo título de duplas de Bia Haddad no WTA Internacional de Bogotá. Quando foi campeã pela primeira vez em 2015, a brasileira fazia dupla com Paula Gonçalves. Beatriz somou 280 pontos no ranking de duplas, subiu 295 posições e agora ocupa a 170ª.

Na temporada 2017, Beatriz já conquistou os títulos de simples e duplas no ITF US$ 25 mil de Clare, na Austrália.

