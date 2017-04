Marcelo Melo estreia com vitória em Monte Carlo

Nesta quarta-feira (19), o duplista brasileiro Marcelo Melo, fazendo dupla com seu habitual parceiro - Lukasz Kubot da Polônia - estreou no terceiro torneio da série Masters 1000 do ano de 2017: o de Monte Carlo, em no Principado de Mônaco.

Em sua primeira partida no torneio que abre a gira de saibro europeu, o mineiro derrotou a parceria composta pelos irmãos alemães Alexander e Mischa Zverev por dois sets a um, com parciais de 6/1 6/7 e 14/12, após uma hora e 29 minutos em quadra.

Com a vitória, a dupla do Brasil e da Polônia garantiu vaga na fase de quartas de final da competição. Na próxima rodada, Melo e Kubot encaram os vencedores do confronto entre os espanhóis Feliciano e Marc Lopez - cabeça de chave número sete - e o romeno Florin Mergea e o paquistanês Aisam Ul Haq Qureshi.

A dupla brasileira-polonesa não teve de entrar em quadra pela primeira rodada, visto que passaram de bye por serem cabeças de chave. Já seus adversários desta quarta - Sascha e Mischa Zverev - bateram o italiano Paolo Lorenzi e o espanhol Albert Ramos Vinolas em sets diretos.

Marcelo e Lukasz vem de excelentes campanhas nos primeiros Masters 1000 da temporada. Em Indian Wells, foram finalistas, mas acabaram ficando com o vice depois da derrota para Raven Klaasen da África do Sul e Rajeev Ram dos Estados Unidos. Já em Miami, levantaram o título ao vencerem os norte americanos Nicholas Monroe e Jack Sock na decisão.

Bruno Soares estreia nesta quinta (20)

A outra dupla com a presença de um tenista brasileira - Bruno Soares e Jamie Murray - são os terceiros cabeças de chave. A parceria brasileira-escocesa estreia somente nesta quinta-feira (20) diante do alemão Tommy Haas e o filipino Treat Huey.

O Masters 1000 de Monte Carlo, no Principado de Mônaco, ocorre entre os dias 16 e 21 de abril. O atual campeão do torneio é o espanhol Rafael Nadal - que é o quarto cabeça de chave da edição deste ano. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.