Murray cai para Ramos Vinolas nas oitavas em Monte Carlo

Nesta quinta-feira (20), ocorreram as partidas válidas pelas oitavas de final da chave principal de simples do Masters 1000 de Monte Carlo, no Principado de Mônaco.

Atuando em quadras de saibro pela primeira vez na temporada, o número um do mundo - Andy Murray da Escócia - não teve sucesso no terceiro Masters 1000 do ano. Depois da vitória na estreia sobre Gilles Muller de Luxemburgo por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 7/5, Andy entrou em quadra diante do espanhol Albert Ramos Vinolas pela terceira rodada do torneio.

Após de um bom inicio, no qual conseguiu duas quebras de serviço para fechar tranquilamente o primeiro set em 6/2, o natural de Glasgow acabou perdendo a segunda parcial pelo mesmo placar: 2/6.

No terceiro e decisivo set, Murray começou dominando. Logo abriu uma vantagem de 4/1 e 0/40 quando seu adversário sacava. Porém, a partir daí, Albert cresceu na partida. Fazendo três games seguidos, empatou em 4/4. Mantendo o ritmo, voltou a quebrar o líder do ranking mundial para fechar em 7/5.

Dessa forma, Ramos Vinolas conquistou a maior vitória de sua carreira, ao derrotar o número um do mundo por dois sets a um, com parciais de 2/6 6/2 e 7/5, em duas horas e 32 minutos em quadra.

Com o resultado positivo, o cabeça de chave número 15 da competição está nas quartas de final. Seu adversário na próxima fase será o croata Marin Cilic - cabeça de chave número cinco - que bateu o tcheco Tomas Berdych nas oitavas em sets diretos: 6/2 e 7/6.

Com mais uma derrota, o ano de 2017 parece ainda não ter começado para Murray. Com apenas um título - no ATP 500 de Dubai - e uma final - no ATP 250 de Doha - o tenista da Escócia acumula campanhas ruins nos maiores torneios: foi eliminado nas oitavas de final do Australian Open e na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells. O líder do ranking mundial ainda não encontrou seu melhor tênis e, caso continue assim, o posto de número um do mundo estará em risco.

O Masters 1000 de Monte Carlo, no Principado de Mônaco, ocorre entre os dias 16 e 21 de abril. O atual campeão do torneio é o espanhol Rafael Nadal - que é o quarto cabeça de chave da edição deste ano. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.