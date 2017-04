Djokovic sofre, mas bate Carreno Busta e vai às quartas em Monte Carlo

Nesta quinta-feira (20), ocorreram as partidas válidas pelas oitavas de final da chave principal de simples do Masters 1000 de Monte Carlo, no Principado de Mônaco.

Cabeça de chave número dois da competição, o sérvio Novak Djokovic teve trabalho para garantir vaga na próxima fase do torneio. Contra o tenista espanhol Pablo Carreno Busta, o natural de Belgrado anotou 6/2 4/6 e 6/4, depois de duas horas e 26 minutos em quadra.

Nas quartas de final, Djoko tem pela frente o belga David Goffin - décimo cabeça de chave - que vem de vitória surpreendente sobre o austríaco Dominic Thiem em três sets, com parciais de 7/6 4/6 e 6/3, em duas horas e 14 minutos.

O jogo

Novak iniciou o jogo melhor que o adversário. Salvando todos os break points que teve em seu serviço, o sérvio ameaçava quando devolvia os saques do natural de Gijón. Com duas quebras, fechou o primeiro set em rápidos 6/2.

No entanto, Carreno Busta cresceu na segunda parcial. Depois de duas quebras para cada lado, o cabeça de chave número 14 conseguiu o break crucial no final para fazer 6/4 e empatar a partida.

No último set, a disputa se acirrou com ambos tenistas apresentando um alto nível de tênis. O vice-líder do ranking mundial chegou a liderar com um break à frente. Porém, acabou perdendo o serviço na sequência. Dessa forma, o ficou empatada em 4/4. Depois de seu adversário confirmar o serviço, o espanhol não aguentou a pressão e cedeu a quebra: 6/4 para Djokovic.

Ainda nesta quinta (20), dois dos principais favoritos ao título foram eliminados: Andy Murray e Stan Wawrinka. Na primeira partida do dia, o escocês levou a virada do espanhol Albert Ramos Vinolas: 2/6 6/2 e 7/5. Já o suíço foi eliminado pelo uruguaio Pablo Cuevas.

O Masters 1000 de Monte Carlo, no Principado de Mônaco, ocorre entre os dias 16 e 21 de abril. O atual campeão do torneio é o espanhol Rafael Nadal - que é o quarto cabeça de chave da edição deste ano. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.