Melo e Soares caem nas quartas em Monte Carlo

Nesta sexta-feira (21), ocorreram as partidas válidas pelas quartas de final tanto da chave de simples, quanto de duplas do Masters 1000 de Monte Carlo, no Principado de Mônaco. Dos oito confrontos disputados, dois contaram com brasileiros em quadra.

Marcelo Melo perde para espanhóis

O primeiro a jogar foi o mineiro Marcelo Melo. Atuando com o polonês Lukasz Kubot, o ex-número um do mundo acabou eliminado pelos espanhóis Feliciano e Marc López. A derrota veio em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/2, em uma hora e 17 minutos.

Na próxima rodada, a dupla da Espanha encara a dupla cabeça de chave número dois da competição - composta pelos franceses Nicolas Mahut e Pierre Hugues Herbert - que bateram Ivan Dodig da Croácia e Marcel Granollers da Espanha por dois sets a um, com parciais de 3/6 6/4 e 10/6.

Marcelo e Lukasz vinham de excelentes campanhas nos primeiros Masters 1000 da temporada. Em Indian Wells, foram finalistas, mas acabaram ficando com o vice depois da derrota para Raven Klaasen da África do Sul e Rajeev Ram dos Estados Unidos. Já em Miami, levantaram o título ao vencerem os norte americanos Nicholas Monroe e Jack Sock na decisão.

Soares é superado por dupla "da casa"

Na sequência, foi a vez de Bruno Soares entrar em quadra com o escocês Jamie Murray. Diante a dupla formada pelo tenista da casa Romain Arneodo e o francês Hugo Nys, a parceria cabeça de chave número três da competição perdeu por dois sets a um, com parciais de 6/2 6/7 e 10/3, depois de uma hora e 36 minutos.

Na semifinal, a dupla praticamente "da casa", espera os vencedores do confronto entre os cabeças de chave número um - Henri Kontinen da Finlândia e John Peers da Austrália - que tem pela frente o indiano Rohan Bopanna e o uruguaio Pablo Cuevas - que, mais cedo, foi eliminado nas simples pelo francês Lucas Pouille em três sets.

O Masters 1000 de Monte Carlo, no Principado de Mônaco, ocorre entre os dias 16 e 21 de abril. O atual campeão do torneio é o espanhol Rafael Nadal - que é o quarto cabeça de chave da edição deste ano. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.