Ramos-Vinolas e Pouille avançam em Monte Carlo e fazem primeira semifinal de Masters na carreira

Ramos-Vinolas e Pouille avançam em Monte Carlo e farãoprimeira semifinal da carreira em Masters/ Foto: Getty Images

Sétimo dia de competição do Masters 1000 de Monte Carlo, nesta sexta-feira (21). Já contando com as eliminações de alguns cabeças de chave do torneio, como Andy Murray (#1) e Stanislas Wawrinka (#3), as quartas de final do primeiro Masters 1000 no saibro contou com nomes como o do espanhol Albert Ramos-Vinolas (#24) e do francês Lucas Pouille (#17), que alcançaram pela primeira vez na carreira a fase de final de um evento neste porte e não decepcionaram.

Ramos-Vinolas elimina Marin Cilic

Seguindo com a confiança e o bom ritmo de jogo que o permitiu derrotar Murray nas oitavas, o espanhol cravou mais uma eliminação de um top 10 em Monte Carlo. Albert foi sólido e venceu o croata Marin Cilic (#8) por dois sets a um, parciais de 6-2/6-7(5)/6-2, em 2h34 de partida.

O espanhol contou com o baixo aproveitamento de primeiro serviço de Cilic e entrou agressivo no jogo. Dominou o primeiro set, não tendo seu saque ameaçado em momento algum. Viu Marin encontrar o ritmo na segunda parcial e igualar o placar no tie-break, porém, soube conter a recuperação do croata quando reverteu, já no terceiro set, um placar de 0-2 para 6-2 a seu favor e selou sua classificação à semifinal.

Pouille vence Pablo Cuevas com direito a "pneu" no primeiro set

Outro que entrava confiante nas quartas de final era o uruguaio Pablo Cuevas (#27). Porém, ele, que vinha de uma vitória grandiosa sobre Wawrinka, terceiro cabeça de chave do torneio, foi surpreendido por Lucas Pouille, que o derrotou por dois sets a um, parciais de 6-0/3-6/7-5, em 2h de jogo.

Assim como na partida anterior à sua, Pouille começou arrasador no primeiro set. Cravou um "pneu" e já abriu uma boa vantagem para Cuevas, que não teve poder algum de reação até a segunda parcial.

Voltando melhor, o uruguaio chegou a abrir 4-0 no segundo set e com esta vantagem confortável deixou tudo igual novamente. A terceira parcial entrava em cena e Cuevas seguia melhor. Pablo teve até a oportunidade de sacar para vencer a partida, mas não chegou nem ao match point. Pouille o quebrou em duas oportunidades e reverteu o 4-5 para 7-5, também carimbando seu nome na semifinal.

Primeira semifinal de Masters 1000

Ramos-Vinolas e Pouille se encontram na mesma condição. Ambos estreiam na semifinal de uma competição deste porte. Eles já se enfrentam em duas oportunidades e cada um tem uma vitória. O espanhol de 29 anos tem um título na carreira, assim como francês de 23.

O Masters 1000 de Monte Carlo, no Principado de Mônaco, ocorre entre os dias 16 e 21 de abril. O atual campeão do torneio é o espanhol Rafael Nadal - que é o quarto cabeça de chave da edição deste ano. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.