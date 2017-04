Monteiro bate tcheco e fica a uma vitória da chave principal em Barcelona

Na manhã deste sábado (22), ocorreram as primeiras partidas válidas pelo ATP 500 de Barcelona, na Espanha. Em jogo do torneio qualificatório, o tenista brasileiro Thiago Monteiro bateu o tcheco Lukas Rosol por dois sets a um, com parciais de 6/3 6/7 e 6/3, em exatas duas horas em quadra.

Com o resultado positivo, o cearense garantiu vaga na última rodada do qualifying e está a uma vitória da vaga na chave principal. Neste domingo (23), Monteiro tem pela frente o espanhol Jordi Samper Montana - número 216 do mundo - que avançou por conta da desistência de seu adversário, o francês Kenny de Schepper, quando perdia por 5/4 no primeiro set.

O jogo

O confronto começou equilibrado, com cada tenista confirmando seu game de serviço. Depois de uma quebra para cada lado, a parcial seguiu parelha até o final, quando o brasileiro conquistou o break no saque do adversário para fechar em 6/3 e abrir vantagem.

O tenista da República Tcheca melhorou na sequência, equilibrando o segundo set. Com duas quebras para cada um, a definição foi para o tiebreak, no qual Lukas levou a melhor por 7/4.

O terceiro e decisivo set foi muito semelhante ao primeiro: cada tenista quebrou o adversário em uma oportunidade. Porém, no momento decisivo, o cearense conseguiu mais um break para fechar com outro 6/3.

Caso se classifique para a chave de simples, o número três do Brasil conquista dez pontos no ranking da ATP e se junta a outros dois compatriotas: Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva. O raquete número um do país estreia contra o jovem russo Karen Khachanov - número 52 do mundo. Já "Rogerinho" encara o argentino Renzo Olivo - 93º colocado no ranking da ATP.

O ATP 500 de Barcelona, na Espanha, ocorre entre os dias 24 e 30 de abril. O atual campeão do torneio é o espanhol Rafael Nadal. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.