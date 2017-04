Ramos Vinolas supera Pouille e faz primeira final de Masters 1000 da carreira em Monte Carlo

Neste sábado (22), ocorreram as partidas válidas pelas semifinais tanto da chave de simples, quanto de duplas do Masters 1000 de Monte Carlo, no Principado de Mônaco. No primeiro jogo de simples do dia, dois tenistas se enfrentaram em uma partida inédita para ambos: era a primeira vez que estavam nessa fase em um torneio de nível tão elevado.

Cabeça de chave número 11 e jogando praticamente “em casa” – por conta da proximidade de seu país com o lugar onde jogava – o francês Lucas Pouille foi derrotado por Albert Ramos Vinolas da Espanha – 15º cabeça de chave – por dois sets a um, com parciais de 6/3 5/7 e 6/1, depois de duas horas e 15 minutos em quadra.

Com a vitória, Ramos Vinolas garantiu vaga na final da competição. Seu adversário na próxima fase vem da outra semifinal, na qual o eneacampeão do torneio – Rafael Nadal da Espanha – encara o belga David Goffin – cabeça de chave número 10 – que eliminou o sérvio Novak Djokovic nas quartas por dois sets a um.

Neste torneio, ambos foram sem dúvidas, as maiores surpresas da chave de simples. No caminho para a semifinal, o espanhol 24º colocado no ranking mundial conquistou grandes vitórias: sobre o número um do mundo Andy Murray e sobre o croata Marin Cilic – número oito no ranking da ATP. Com os bons resultados, Lucas atinge seu melhor ranking na carreira: a 14ª posição. Assim como o tenista da Espanha que será o número 21.

Este foi o terceiro confronto entre os dois em partidas válidas pelo circuito profissional da ATP. No confronto direto até então, cada um tinha um triunfo: em Marrocos no ano de 2014, Albert havia levado a melhor em três sets. Já no ATP 250 de Auckland de 2015, o tenista da França ganhou sem perder sets.

