Nadal atropela Goffin e faz final espanhola com Ramos Vinolas em Monte Carlo

Neste sábado (22), ocorreram as partidas válidas pelas semifinais tanto da chave de simples, quanto de duplas do Masters 1000 de Monte Carlo, no Principado de Mônaco. Na segunda semifinal da chave de simples, o espanhol nove vezes campeão do torneio - Rafael Nadal - venceu mais uma para garantir vaga em mais uma decisão.

Diante do cabeça de chave número dez da competição, "El Toro" precisou de apenas um hora e 29 minutos para vencer por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/1.

O adversário do espanhol na final deste domingo será seu compatriota Albert Ramos Vinolas. Mais cedo, o cabeça de chave número 15 bateu o francês Lucas Pouille por dois sets a um, com parciais de 6/3 5/7 e 6/1, depois de duas horas e 15 minutos em quadra.

No caminho para a semifinal, o espanhol 24º colocado no ranking mundial conquistou grandes vitórias: sobre o número um do mundo Andy Murray e sobre o croata Marin Cilic – número oito no ranking da ATP. Com os bons resultados nesta semana, o tenista da Espanha será o número 19 na próxima segunda-feira (24).

Este será o terceiro encontro entre os dois em partidas válidas pelo circuito profissional da ATP. No confronto direto até aqui, Nadal leva a vantagem de duas vitórias em dois jogos - que aconteceram nas quadras de saibro do ATP 500 de Barcelona. Em 2013, Rafa ganhou por dois sets a zero: 6/3 e 6/0. Já no ano seguinte, o natural de Manacor também não perdeu sets: 7/6 e 6/4.

O Masters 1000 de Monte Carlo, no Principado de Mônaco, ocorre entre os dias 16 e 21 de abril. O atual campeão do torneio é o espanhol Rafael Nadal - que é o quarto cabeça de chave da edição deste ano. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.