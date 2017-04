Nadal vence Ramos Vinolas e conquista o Masters 1000 de Monte Carlo pela 10ª vez

Neste domingo (23), ocorreu o último dia de jogos válidos pelo Masters 1000 de Monte Carlo de 2017. Na chave principal de simples do torneio, dois espanhóis se enfrentaram em uma final inédita no circuito. Jogando pela primeira vez em uma decisão de competições da série Masters 1000, Albert Ramos Vinolas – cabeça de chave número 15 – desafiou o maior campeão da história, seu compatriota Rafael Nadal.

Depois de uma hora e 16 minutos em quadra, Rafa levou a melhor por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/3. Com a vitória, “El Toro” conquistou mais um título no Principado de Mônaco, seu décimo: levantou o título oito vezes consecutivas entre 2005 e 2012 e, na temporada passada, levou mais um troféu para casa depois de derrotar o francês Gael Monfils na decisão.

O jogo

O eneacampeão começou a partida de maneira arrasadora ao quebrar o serviço do adversário. A parcial seguiu da mesma maneira: com amplo domínio do natural de Manacor. Confirmando apenas um game de serviço e fazendo somente sete pontos em seu serviço, Albert acabou perdendo o saque em duas ocasiões e, consequentemente, o set: 6/1.

Na segunda parcial, Ramos Vinolas pareceu finalmente entrar em jogo. Confirmando seus games de saque, o set ficou parelho. Porém, no sétimo game, quando Albert sacava, Nadal voltou a conquistar um break. A partir daí, o "Rei do Saibro" atingiu um nível altíssimo. Com mais uma quebra, fechou o set com 6/3.

Este foi o terceiro encontro entre os dois em partidas válidas pelo circuito profissional da ATP. No confronto direto até então, Nadal levava vantagem de duas vitórias em dois jogos - que aconteceram nas quadras de saibro do ATP 500 de Barcelona. Em 2013, Rafa ganhou por dois sets a zero: 6/3 e 6/0. Já no ano seguinte, o natural de Manacor também não perdeu sets: 7/6 e 6/4.

O Masters 1000 de Monte Carlo, no Principado de Mônaco, ocorreu entre os dias 16 e 21 de abril. O atual campeão do torneio era o espanhol Rafael Nadal - o quarto cabeça de chave da edição deste ano.