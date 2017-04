Bielorrússia e Estados Unidos vencem e fazem final inédita na Fed Cup

Bielorrússia e Estados Unidos vencem e farão final inéditana Fed Cup/ Foto: Getty Images

Após um primeiro dia de semifinais empatadas, a Fed Cup 2017 conheceu suas finalistas, neste domingo (23). Bielorrússia, em sua primeira final da história, e Estados Unidos se enfrentarão em novembro para decidir quem levanta o troféu da 55ª edição do torneio.

Para alcançar a decisão, as bielorrussas superaram a equipe Suíça, em Minsk. Sem contar com sua principal estrela, Victoria Azarenka, elas ainda assim foram superiores ao time suíço, que era considerado favorito na série, e garantiram a classificação já no quarto jogo.

Na primeira partida do dia, Aliaksandra Sasnovich (#96) venceu Timea Bacsinszky (#22) em sets diretos, parciais de 6-2/7-6(2), em 1h37. A bielorrussa é um dos destaques do confronto já que venceu os dois jogos para os quais foi escalada.

A responsabilidade de selar a classificação ficou por conta de Aryna Sabalenka (#125), de apenas 18 anos de idade. Apesar dos 70 erros não-forçados cometidos, a jovem buscou finalizar mais os pontos e superou Viktorija Golubic (#54) por dois sets a um, parciais de 6-3/2-6/6-4, em 2h10, cravando o 3x1 a favor da equipe bielorrussa na série.

EUA superam a tricampeã consecutiva Rep. Tcheca

Quem deixou um gigante para trás foi os Estados Unidos e a classificação só foi decidida na quinta partida do confronto.

A primeira a entrar em quadra pelo lado norte-americano foi Coco Vandeweghe (#24). Enfrentando a tcheca Katerina Siniakova (#38), Coco aplicou o "pneu", que passou tão perto no sábado. Ela venceu sua adversária pelas parciais de 6-4/6-0 em apenas 1h22 de partida.

Jogando para empatar a série em 2x2, Marketa Vondrousa (#117) veio com a difícil missão de manter as tchecas vivas no confronto e conseguiu uma vitória surpreendente para cima de Lauren Davis (#36). Vondrousa venceu por dois sets a zero, parciais de 6-2/7-5, em 1h46.

Vandeweghe, então, voltou à quadra e se juntou à Bethanie Mattek-Sands para encarar a dupla tcheca formada por Krystina Pliskova e Katerina Siniakova. As norte-americanas foram dominantes do início ao fim e garantiram a classificação dos EUA com um 6-2/6-3 em 1h22.

A decisão da Fed Cup 2017 ocorrerá em novembro. A equipe norte-americana tem 17 títulos no currículo e volta a uma final após sete anos. Já a Bielorrússia chega à sua primeira decisão da história na competição, podendo contar com Azarenka em seu time na grande final.