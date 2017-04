Monteiro faz bom jogo, mas perde para Evans em Barcelona

O Barcelona Open Banc Sabadell teve início esta semana, no tradicional saibro do Real Club de Tenis Barcelona, o mais antigo clube esportivo da Espanha (fundado em 1899). Torneio de nível ATP 500 do calendário da organização, teve nesta segunda (24) a estreia do brasileiro Thiago Monteiro, que furou o qualy para enfrentar o britânico Daniel Evans, na Pista 1. Apesar do bom jogo do brasileiro, ele não conseguiu segurar o ritmo do adversário e levou a virada.

O 1º set mostrava o quanto Monteiro teria trabalho com Evans. Algumas boas trocas de bola se sucediam nos saques de cada atleta, mas as chances de quebra de serviço ditaram o quanto cada game teve de dificuldade. Enquanto Evans viu seu serviço ameaçado 2 vezes, sendo quebrado 1, Thiago teve 4 breaks pela frente, salvando 3 deles. A porcentatgem de pontos ganhos com 1º serviço foi bem maior para Evans, que se mostrava sempre muito firme nos seus games de serviço, mas também nas trocas. A defesa do brasileiro surtiu efeito, e no tie break, o placar de 7-4 foi anotado por ele, fechando assim um set complicado.

O 2º poderia dar a Thiago a chance de consolidar o jogo sobre Daniel e tentar vencer sem precisar de novo tie break. Não houve necessidade deste tie break, mas devido a queda de produção e intensidade do brasileiro. Seu segundo serviço virou presa fácil para as batidas mais fortes de Evans, e isso culminou em 3 quebrasd e saque, quando Monteiro devolvendo apenas 1 delas, e perdendo o set por 6/2.

O set final teve uma mudança de panorama no jogo que foi apresentado no set anterior, mas voltando ao que se viu no 1º set. Novamente o saque de Thiago teve 6 breaks enfrentados, sendo quebrado 2 vezes. Conseguiu devolver essas 2 quebras, e assim provocar um novo tie break na partida. Neste tie break, o jogo ruim de Thiago do 2º set voltou, e estes erros foram fatais na decisão do confronto, onde ele perdeu o tie break por 7-2, encerrando o confronto por 2 sets a 1, após 2h46 transcorridas.

Daniel Evans enfrenta na 2º rodada o almeão Alexander Zverev, 14º cabeça de chave do torneio e que saiu de Bye neste início.