Juan Carlos Ferrero volta de aposentadoria para jogar duplas em Barcelona

O Real Club de Tenis Barcelona foi palco nesta segunda (24) da estreia das chaves principais de simples e dupla do ATP 500 da cidade espanhola. Na chave de duplas, 4 jogos foram realizados, com cabeças de chave em ação. Porém o jogo mais aguardo desta chave seria de uma dupla que recebeu Wild Card para esta edição: o jovem Pablo Carreño Busta e o vencedor de Roland Garros 2003 e ex-número 1 do mundo, Juan Carlos Ferrero.

Ferrero abreviou sua aposentadoria após quase 5 anos, após convite da organização do torneio catalão para disputa das duplas. A partida foi rápida, porém decidida no super tie break do 3º set, onde infelizmente Busta e o “Mosquito” acabaram perdendo para o polonês Marcin Matkowski e o canadense Daniel Nestor.

O 1º set teve uma clara diferença de jogo, uma vez que Busta está mais em forma e “quente” do que Ferrero, que sentiu um pouco a velocidade do jogo, e assim a dupla espanhola cometia mais erros e deixava brechas. Após 3 quebras de saque, o 6/2 veio rapidamente no placar.

O 2º set teve enfim uma boa guinada no jogo de Ferrero, que passou a dar muito trabalho junto de Busta aos duplistas Marcin e Daniel. Apesar do 1º serviço não ser convertido em tantos pontos, o 2º foi mais bem trabalhado pelos espanhois, que foram quebrados 2 vezes, mas aproveitaram as chances de devovler quebras, e assim chegaram no 7/5, provocando o set decisivo.

O super tie break teve 2 mini quebras como decisão para Marcin e Daniel, mas aproveitando os momentos de descuido de Pablo e Juan em seus serviços. O placar de 10 a 7 foi registrado e o confronto encerrado com 1h21 de tempor total na Pista 1 do complexo de tênis em Barcelona.

Ferrero saiu de quadra ovacionado pelo público, que foi em grande número para esta quadra ver o ex-número 1 em ação após sua última partida em 2012, no então ATP 500 de Valência, torneio ao qual ele é atual diretor. A dupla Matkowski e Nestor enfrentará os franceses Fabrice Martin e Edouard Roger-Vasselin, que eliminaram os cabeças de chave 2 do torneio Jamie Murray e o brasileiro Bruno Soares.