Rogerinho atropela argentino Olivo e desafia Nadal em Barcelona

Nesta terça-feira (25), ocorreu o segundo dia de jogos válidos pela chave principal do ATP 500 de Barcelona, na Espanha. Tenista número dois do Brasil, Rogério Dutra Silva estreou na chave principal do torneio diante do argentino Renzo Olivo – número 88 do mundo.

Após apenas 50 minutos em quadra, o paulista venceu por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/1. Com o resultado positivo, “Rogerinho” garantiu vaga na segunda rodada.

Seu próximo adversário será o espanhol cabeça de chave número três da competição Rafael Nadal. Nove vezes campeão do torneio, o tenista da casa vem de título na semana passada, quando conquistou o Masters 1000 de Monte Carlo, no Principado de Mônaco, sobre seu compatriota Albert Ramos Vinolas.

Atualmente, “Rogerinho” vive seu melhor momento na carreira. Aos 32 anos, o natural da capital paulista ocupa a 69ª posição no ranking mundial. O raquete número dois brasileiro vem de eliminação na primeira rodada do ATP 250 de Houston, nos Estados Unidos, para o argentino Horacio Zeballos em sets diretos.

Além de Dutra Silva, outros dois brasileiros também disputam a chave de simples: Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro. Nesta segunda-feira (24), o cearense - que passou pelo qualifying – foi eliminado na estreia pelo britânico Daniel Evans de virada por dois sets a um, com parciais de 6/7 6/2 e 7/6.

Já o número um do país encara o jovem russo Karen Kachanov – número 56 no ranking da ATP. Caso vença, Thomaz enfrenta na segunda rodada o uruguaio Pablo Cuevas. Na chave de duplas, os dois brasileiros em ação – Bruno Soares e Marcelo Demoliner – foram eliminados na primeira rodada.

O ATP 500 de Barcelona, na Espanha, ocorre entre os dias 24 e 30 de abril. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.