Tomic desiste e Murray avança em Barcelona

Nesta quarta-feira (26), ocorreu o terceiro dia de jogos válidos pela chave principal do ATP 500 de Barcelona, na Espanha. Cabeça de chave número um do torneio, o escocês Andy Murray faria sua estreia na competição, porém garantiu vaga na próxima fase sem entrar em quadra, depois da desistência de seu adversário: o australiano Bernard Tomic.

Seu próximo adversário vem do confronto entre o espanhol Feliciano Lopez - cabeça de chave número 16 - que encara seu compatriota Albert Montanes - que recebeu um convite da organização. Lopez não teve de entrar em quadra pela primeira rodada, já Montanes superou o compatriota Guillermo Garcia Lopez.

Após a vitória na primeira rodada sobre o alemão Dustin Brown por dois sets a um, com parciais de 7/5 4/6 e 6/2, o tenista da Austrália alegou dores nas costas, que o abrigaram a desistir da partida desta quarta (26).

O ano de 2017 parece ainda não ter começado para Murray. Com apenas um título - no ATP 500 de Dubai - e uma final - no ATP 250 de Doha - o tenista da Escócia acumula campanhas ruins nos maiores torneios: foi eliminado nas oitavas de final do Australian Open e na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells. O líder do ranking mundial ainda não encontrou seu melhor tênis e, caso continue assim, o posto de número um do mundo estará em risco.

Na semana passada, em Monte Carlo, o natural de Glasgow foi eliminado na terceira rodada pelo espanhol Albert Ramos Vinolas - cabeça de chave número 15 - por dois sets a um, com parciais de 2/6 6/2 e 7/5, em duas horas e 32 minutos em quadra.

O ATP 500 de Barcelona, na Espanha, ocorre entre os dias 24 e 30 de abril. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.