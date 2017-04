Sharapova vence terceira seguida e avança para as semis de Stuttgart

Google Plus

Sharapova vence terceira seguida e avança para as semis deStuttgart sem perder sets | Foto: WTA/divulgação

Um dos principais torneios do circuito feminino está no ar. O WTA Premier de Stuttgart, que teve seu início no dia 24 e será disputado até domingo (30), marca o início da preparação das tenistas para Roland Garros. Nesta edição, a competição tem como principal destaque o retorno de Maria Sharapova ao tour. Entre críticas e elogios, a russa recebeu um convite para entrar na disputa e não vem fazendo feio.

Nesta sexta-feira (28), pelas quartas de final, Sharapova passou por mais uma adversária sem perder sets. Ela veio a derrotar a estoniana Anett Kontaveit (#73) pelas parciais de 6-3/6-4, em 1h24 de jogo. Dominante no jogo, a russa não teve seu saque ameaçado na primeira parcial. Já no segundo set, foi exigida por sua adversária, mas reagiu com três quebras a seu favor.

Em seu caminho até agora, Maria venceu Roberta Vinci (#36) em sets diretos na estreia e, na segunda rodada, despachou sua compatriota Ekaterina Makarova (#43) com 7-5/6-1.

Sua adversária na semifinal será Kristina Mladenovic (#19). A francesa superou a espanhola Carla Suarez-Navarro (#25) por dois sets a zero, parciais de 6-3/6-2, em 1h15.

Este será o segundo confronto entre Sharapova e Mladenovic. Maria levou a vitória quando elas se enfrentaram em Wimbledon 2013.

Halep e Siegemund também lutam por vaga na final

Pelo outro lado da chave, Laura Siegemund (#49) surpreendeu a tcheca Karolina Pliskova (#3) nas quartas de final. Contando com o apoio de sua torcida, a alemã batalhou durante 3h11 e levou a melhor por dois sets a um, parciais de 7-6(3)/5-7/6-3.

Siegemund terá jogo duro pela frente para avançar à decisão. Nas semis, ela vai encarar Simona Halep (#5). A romena despachou a letã Anastasija Sevastova (#26) pelas parciais de 6-3/6-1 em 1h de jogo.

A alemã leva vantagem contra romena. Siegemund tem uma vitória na única partida entre elas, disputada nesta mesma competição no ano passado.

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.