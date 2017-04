Thiem bate Murray e encara Nadal na decisão do ATP 500 de Barcelona/ Foto: Getty Images

Neste sábado (29), foram disputadas as partidas válidas pela fase semifinal da chave principal de simples do ATP 500 de Barcelona, na Espanha. Cabeça de chave número um do torneio, o escocês acabou eliminado pelo austríaco Dominic Thiem. Já o nove vezes campeão, Rafael Nadal, passou pelo argentino Horacio Zeballos em sets diretos.

No primeiro jogo do dia, o líder do ranking mundial - Murray - encarou Thiem. Depois de duas horas e 15 minutos em quadra, o cabeça de chave número quatro saiu vitorioso por dois sets a um, com parciais de 6/2 3/6 e 6/4.

Com mais uma derrota, 2017 parece ainda não ter começado para Murray. Com apenas um título - no ATP 500 de Dubai - e uma final - no ATP 250 de Doha - o tenista da Escócia acumula campanhas ruins nos maiores torneios: foi eliminado nas oitavas de final do Australian Open, na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells e na terceira do Masters 1000 de Monte Carlo. O tenista da Escócia ainda não encontrou seu melhor tênis e, caso continue assim, o posto de número um do mundo estará em risco.

Na sequência, foi a vez de "El Toro", atuar mais uma vez na quadra que recebe seu nome. Diante do veterano Zeballos, Nadal precisou de apenas uma hora e 34 minutos para vencer por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4.

Este será o quarto encontro entre os dois em partidas válidas pelo circuito profissional da ATP. No confronto direto, o natural de Manacor leva vantagem de duas vitórias contra uma de seu adversário. No último jogo entre ambos, no Masters 1000 de Monte Carlo de 2016, Rafa ganhou em sets diretos.

O ATP 500 de Barcelona, na Espanha, ocorre entre os dias 24 e 30 de abril. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.