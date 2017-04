Nadal derrota Thiem e conquista 10º título em Barcelona

Ocorreu neste domingo (30) o último dia de jogos válidos pelo ATP 500 de Barcelona, na Espanha. Pela decisão da chave principal de simples do torneio, o tenista espanhol Rafael Nadal confirmou favoritismo diante de Dominic Thiem, da Áustria, e levantou seu troféu de número 10 da competição.

Depois de uma hora e 30 minutos em quadra, o "Rei do Saibro" venceu o cabeça de chave número quatro e algoz do escocês Andy Murray, por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/1. Este foi o 71º título na carreira de Rafa que, na temporada, já soma cinco finais: no Australian Open, no ATP 500 de Acapulco, no Masters 1000 de Miami e em Monte Carlo, na semana passada.

No torneio, o natural de Manacor não perdeu sets: além de Thiem, derrotou o brasileiro Rogério Dutra Silva, o sul africano Kevin Anderson, o sul coreano Hyeon Chung e o argentino Horacio Zeballos.

Nadal vinha de título no Masters 1000 de Monte Carlo, no Principado de Mônaco, sobre o compatriota Albert Ramos Vinolas por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/3, em uma hora e 16 minutos de partida. Com mais um título, o espanhol se torna cada vez mais favorito para o título do próximo Grand Slam: Roland Garros.

LEIA MAIS: Nadal vence Ramos Vinolas e conquista o Masters 1000 de Monte Carlo pela 10ª vez

Com os 500 pontos conquistados nesta semana, Rafa se mantem na quinta posição do ranking mundial e diminui a distância para o suíço Roger Federer para apenas 390 pontos. Em duas semanas, Nadal retorna ao circuito para a disputa do Masters 1000 de Madri.

O ATP 500 de Barcelona, na Espanha, ocorre entre os dias 24 e 30 de abril. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.