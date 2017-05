Bellucci estreia com vitória tranquila em Munique

Na manhã desta segunda-feira (01), ocorreu o primeiro dia de jogos válidos pelo ATP 250 de Munique, na Alemanha. Número um do Brasil, Thomaz Bellucci estreou no torneio diante do cazaque Mikhail Kukushkin.

Em partida válida pela primeira rodada, o paulista derrotou o número 77 do mundo por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/2, em uma hora e 17 minutos em quadra.

Com a vitória, o cabeça de chave número oito garantiu vaga na próxima fase da competição. Seu próximo adversário vem do confronto entre o austríaco Gerald Melzer e o tenista da casa Yannick Hanfmann - convidado pela organização.

Na semana passada, Thomaz foi eliminado na primeira rodada do ATP 500 de Barcelona, na Espanha, pelo jovem russo Karen Kachanov por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/3. Atualmente, o natural de Tietê ocupa a 57ª posição do ranking da ATP, com 866 pontos. Com a vitória, Bellucci já ganha três lugares e será o 54º na próxima segunda-feira (08).

Nesta semana, o número 57 do mundo defende os pontos da segunda rodada, visto que, em 2016, caiu nessa fase para o croata Ivan Dodig por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/3.

Outro brasileiro também está na disputa na chave principal da competição. O número três do país - Thiago Monteiro - enfrenta na primeira rodada o romeno Marius Copil. Caso vença, o cearense encara o cabeça de chave número dois - Roberto Bautista Agut da Espanha.

Ainda nesta segunda, o segundo melhor tenista no ranking mundial - Rogério Dutra Silva - tem pela frente o italiano Riccardo Bellotti que vem do torneio qualificatório do ATP 250 de Istambul, na Turquia.

O ATP 250 de Munique, na Alemanha, ocorre entre os dias 29 de abril e sete de maio. O atual campeão é o alemão Philipp Kohlschreiber. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.