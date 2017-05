Bia Haddad vence Vekic e se classifica para a chave principal de Praga

Google Plus

A segunda-feira (1) começou com uma boa notícia para o tênis feminino brasileiro. A paulistana Beatriz Haddad (#146) conquistou nesta manhã uma vaga na chave principal do WTA Internacional de Praga. Bia passou por três rodadas de qualifying, derrotando no dia de hoje a croata Donna Vekic (#84) de virada por dois sets a um, parciais de 4-6/6-4/6-3, em 2h10 de partida.

O jogo não começou favorável para a brasileira. Bia foi quebrada logo em seu primeiro serviço e só foi conseguir devolver apenas no sexto game (3-3). Mesmo com esta reação, a paulistana voltou a perder seu saque logo em seguida e, sem conseguir igualar o set novamente, viu a vantagem de Vekic se prolongar até a croata fechar em 4-6.

A segunda parcial cobrava uma reação de Beatriz, porém, o mesmo cenário se repetia. Donna conseguiu uma quebra novamente no primeiro game de serviço da brasileira e se manteve em vantagem por boa parte do tempo. Entretanto, quando tudo parecia encaminhado para sua vitória, a paulistana teve uma ótima recuperação no 2-4 e conquistou quatro games seguidos, conseguindo fechar em 6-4 após duas quebras.

O terceiro set estava no ar e quem seguia ameaçando era Vekic. Bia conseguiu se segurar em dois games, salvando sete break points. Mas se deu melhor quem aproveitou suas chances e na primeira - e única que a brasileira teve na parcial decisiva - ela concluiu e conquistou uma quebra estratégica para fazer 5-3 e sacar para selar sua classificação.

Bia volta a somar bons resultados de simples nesta temporada. Apesar de seu bicampeonato jogando duplas em Bogotá, a brasileira vinha enfrentando dificuldades em simples neste último mês não conseguindo se classificar no qualificatório de Monterrei e nem no de Stuttgart.

Nesta terça-feira, Bia Haddad estreia na chave principal de Praga contra a norte-americana Christina McHale (#44).

