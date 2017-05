Bia Haddad bate McHale e encara Stosur na segunda rodada de Praga

Google Plus

Após furar o qualifying, Beatriz Haddad (#144) começou voando no Aberto de Praga. Nesta terça-feira (2), a tenista número um do Brasil estreou na chave principal derrotando a norte-americana Christina McHale (#45) em sets diretos, parciais de 6-3/6-4, em 1h30 de jogo.

Sacando muito bem desde o início, a paulistana não deu chances a sua oponente no primeiro set. Ela conquistou uma quebra no segundo game e a manteve até o final. Sem ser ameaçada em seu serviço, Bia abriu um a zero em apenas 30 minutos.

Na volta da segunda parcial, a brasileira diminuiu seu aproveitamento e McHale conseguiu encontrar um bom ritmo na partida. A norte-americana começou com uma quebra de vantagem e, apesar de ter perdido seu serviço, conquistou mais uma, mantendo a liderança no set (1-3).

Assim como na última partida do qualificatório, Bia demonstrou ter um grande poder de reação e não se abateu. Melhorou em seu serviço e seguiu ameaçando o saque de Christina até emplacar cinco games seguidos, saindo de 1-4 para 6-4 com duas quebras a seu favor.

Quem espera pela brasileira na segunda rodada é Samantha Stosur (#19), quarta cabeça de chave do torneio. A australiana venceu em sua estreia a russa Evgeniya Rodina (#78) pelas parciais de 6-2/6-3.

Stosur tem 33 anos e já chegou ao posto de número quatro do mundo, sendo campeã do US Open em 2010. Este será o primeiro confronto entre ela e Bia.

Demais resultados da primeira rodada do WTA Internacional de Praga:

C. Wozniacki d. M. Doi - 6-0/7-5

L. Hradecka d. M. Linette - 6-3/6-4

B. Strykova d. J. Goerges - 6-4/6-0

N. Vikhlyantseva d. V. Golubic - 6-1/6-1

M. Barthel d. S. Zhang - 6-0/6-3

Kr. Pliskova d. J. Jankovic - 6-4/6-4

K. Siniakova d. D. Kovinic - 6-2/4-6/6-2

J. Ostapenko d. L. Tsurenko - 6-4/6-3

A. Konjuh d. J. Cepelova - 6-2/6-2

L. Safarova d. K. Kucova - 3-6/7-5/6-3

