Monteiro leva a virada de romeno em Munique

Nesta terça-feira (02), ocorreram as últimas partidas válidas pela primeira rodada do ATP 250 de Munique, na Alemanha. Tenista brasileiro na chave principal, Thiago Monteiro acabou eliminado logo na estreia para o romeno Maris Copil - número 109 no ranking da ATP.

Após uma hora e 58 minutos em quadra, o cearense perdeu por dois sets a um, com parciais de 4/6 7/5 e 6/4. Com o resultado positivo, o tenista da Romênia avançou às oitavas de final da competição. Seu próximo adversário será o cabeça de chave número dois do torneio - Roberto Bautista Agut da Espanha.

O jogo

A partida começou equilibrada, depois de uma quebra para cada lado, o primeiro set ficou parelho, com cada tenista confirmando seus games de serviço. No entanto, no décimo game, quando o romeno sacava, Thiago conseguiu um break para fechar em 6/4.

No segundo set, Copil cresceu em quadra. A parcial ficou empatada até o 5/5, quando o natural de Arad conquistou a quebra crucial para fechar em 7/5 e empatar. Dessa forma, a decisão foi para o terceiro e decisivo set.

A última parcial foi tão equilibrada quanto todas as outras. Com apenas uma quebra, Marius fechou em 6/4 para garantir vaga na próxima fase.

Outro brasileiro na chave principal é o paulista Thomaz Bellucci. Depois de passar pelo cazaque Mikhail Kukushkin na primeira rodada por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/2, em uma hora e 17 minutos em quadra, o número um do Brasil encara o alemão Yannick Hanfmann - número 273 do mundo - na segunda rodada. O jogo ocorre nesta quarta-feira (03).

O ATP 250 de Munique, na Alemanha, ocorre entre os dias 29 de abril e sete de maio. O atual campeão é o alemão Philipp Kohlschreiber. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.