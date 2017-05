Rogerinho é superado por Tomic e cai nas oitavas em Istambul

O Koza World Of Sports em Istambul novamente sedia o TEB BNP paribas Istanbul Open, torneio de nível 250 da ATP, realizado em sua 3º edição, no saibro do maior clube de tênis do mundo, e que possui a Garanti Koza Arena, com capacidade para mais de 7000 pessoas. Esta quadra recebeu o duelo de Oitavas de Final do torneio entre o brasileiro Rogerio Dutra Silva e o australiano Bernard Tomic. Apesar da luta, o brasileiro cometeu erros em pontos importantes e que custaram a derrota por 2 sets a 0.

O 1º set teve bom equilibrio entre os games de saque de cada jogador. Apesar de Rogerinho conseguir uma quebra e abrindo 3/2 no set, levou a quebra de volta no game seguinte e bem rápido, com 15-40. Após isso, cada atleta foi confirmando seu serviços sem enfrentar mais break points até 12º game do set. O brasileiro sacava desfavorável no placar, buscando empate para levar ao tie break, porém sucumbiu ao começar mal o game, levando 0-30 e depois 30-40. Chegou a igualdade depois, porém na vantagem contra, com set point para Tomic, Rogerinho mandou um smash longe da quadra, e entregou assim o set marcando 7/5 para os australiano.

O set seguinte teve disputas mais intensas, porém Tomic apresentava uma movimentação em quadra diferente daquilo que se vê muitas vezes, buscando várias bolas e se mantendo no ponto sempre inteiro e concentrado. As bolas fundas do brasileiro não incomodavam tanto Bernard, que ainda conseguia explorar as paralelas de maneira impecável, até mesmo em contra ataques quando acuado no fundo de quadra. Uma boa luta no 6º game do set, com saque do brasileiro, porém a quebra veio. Na tentativa de devolver esta quebra, Rogerinho lutou e muito no game seguinte, tendo 4 breaks a seu favor, todos salvos por Bernard de maneira incrível, até passada o australiano conseguiu em uma bola de seu forehand longe e funda, quase sem ângulo para tal. Ambos confirmaram seus serviços seguintes e Tomic fechou o set com 6/3 e o jogo com total de 1h31 de disputa.

Bernard Tomic enfrentará nas quartas em Istambul o canadense Milos Raonic, 6º do ranking mundial e principal cabeça de chave do torneio, que bateu o britânico Bedene em 3 sets, com 2h39 de disputa.