Após semana brilhante, Bia Haddad leva virada e é eliminada por Kristyna Pliskova do WTA de Praga

Após um desempenho brilhante em Praga, não deu para Beatriz Haddad (#144). Nesta quinta-feira (4), a tenista número um do país foi eliminada nas quartas de final pela tcheca Krystina Pliskova (#58) de virada por dois sets a um, parciais de 6-7(5)/6-4/6-2, em aproximadamente 2h.

Seu primeiro serviço, que vinha ajudando a brasileira a reverter placares na capital tcheca, foi anulado por Pliskova - que, por sua vez, teve um ótimo aproveitamento de primeiro saque. Bia não tem do que se lamentar, a jovem paulistana teve uma ótima semana em Praga. Furou o qualifying. Estreou com muita confiança. E eliminou a ex-número quatro do mundo, Samantha Stosur.

O jogo

Bia começou melhor. Conquistou uma quebra já no quarto game e abriu 1-4 em seguida. A paulistana permitiu a reação de Pliskova, que acabou a quebrando de volta no nono game e empatando a partida. O desempate foi decidido apenas no tie-break e quem se deu melhor foi a brasileira com um mini-break de vantagem.

No segundo set, Krystina subiu seu aproveitamento de primeiro serviço. Ao contrário da tcheca, Bia teve problemas com o seu e permitiu que a primeira quebra da parcial fosse de Pliskova. A brasileira se recuperou e a devolveu logo em seguida, mas acabou sendo quebrada no décimo game quando estava 5-4 para a tenista da casa.

Com o confronto empatado, a parcial decisiva estava no ar. Bia melhorou no primeiro saque, mas Pliskova não dava espaço. Perdendo apenas quatro pontos em todo o set jogando com seu primeiro serviço, a tcheca conquistou duas quebras e fechou a partida em 6-2.

Krystina Pliskova avança para as semis do Aberto de Praga e vai enfrentar a vencedora entre Ana Konjuh (#33) e Jelena Ostapenko (#50), partida interrompida por falta de luz e por causa da chuva.

