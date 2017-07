Federer bate Mayer com facilidade e vai às semis em Halle

A Gerry Weber Arena, principal quadra do torneio ATP 500 de Halle, na Alemanha, foi palco de mais um apresentação impecável do suíço Roger Federer, cabeça de chave 1 neste evento. Em jogo válido pelas Quartas de Final da chave de simples o atual campeão do torneio, o alemão Florian Mayer, atualmente 134º rankeado na ATP e defendendo os 500 pontos deste que é seu mais importante triunfo na carreira desde que virou profissional, em 2001.

Jogo de 2 jogadores experientes, Federer obviamente tinha tudo para não tomar sustos contra Mayer, e mesmo não abrindo placar elásticos, fechou a partida em sets diretos com pouco mais de 1 hora de disputa total.

No 1º set, o que se viu foi Mayer tentando manter um jogo de fundo de quadra, usando a sua amplitude de golpes para movimentar Roger, porém a grande maioria de suas jogadas ou eram barradas pelo suíço na rede, ou o contra ataque dele o fazia passar a comandar as trocas antes que Mayer conseguisse armar um ataque ou abrir algum vantagem com bolas mais abertas. Com isso, a quebra de saque veio logo no 4º game para Federer, que após ainda ter game de saque, abriu larga vantagem de 4/1, precisando apenas confirmar mais 2 games de saque para fechar o set, que assim o fez, finalizando em 6/3, com rápido game de 40-0 e fechado com ace.

O 2º set teve uma leve tentativa de variação de Mayer, buscando poucos dropshots, mas vários slices de fundo, desacelerando o jogo de Federer. Mas ainda assim, perto das bolas que Federer conseguia, era nítido que o repertório alemão em quadra era mais fraco. No 5º game, Roger conseguiu a quebra, com erro em backhand cruzado de Mayer, e assim conseguiu abrir vantagem de 4/2 após seu game de saque, novamente precisando apenas levar o set e o jogo confirmando seus serviços. Com um total de 86% de pontos vencidos com 1º serviço em quadra, Federer tinha em seus games a arma necessária para deixar Florian lutando por games apenas quando sacava. Com novo 40-0 e jogando fácil, Roger marcou o 6/4 com exatos 1h06 de jogo na Alemanha.

Na semifinal, o suíço enfrenta o russo Karen Khachanov, que venceu o compatriota mais novo e Wild Card Andrey Rublev, por 2 sets a 1 e um jogo de 2 horas e 16 minutos no total.