Melo bate irmãos Zverev e fatura segundo título seguido na grama

Neste domingo (25), ocorreu o último dia do ATP 500 de Halle, na Alemanha. Nas quadras de grama, o tenista brasileiro Marcelo Melo, atuando com seu parceiro Lukasz Kubot, faturou mais um título no ano, depois de passar pela dupla da casa - Alexander e Mischa Zverev - na decisão.

A vitória veio por dois sets a um, com parciais de 5/7 6/3 e 10/8, depois de uma hora e 28 minutos em quadra.

Este foi o 26º troféu na carreira do mineiro, sendo o quarto neste ano de 2017. Em abril, Melo e Kubot se sagraram campeões no Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, ao derrotarem os norte americanos Nicholas Monroe e Jack Sock na final. Já no mês passado, conquistaram o Masters 1000 de Madri, na Espanha, sobre os franceses Nicolas Mahut e Edouard Roger Vasselin.

Mais recentemente, na semana passada, a dupla do Brasil e da Polônia foi campeã do ATP 250 de s-Hertogenbosch, na Holanda depois de derrotar o norte americano Rajeev Ram e o sul africano Raven Klaasen na decisão por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4.

Com os pontos conquistados nesta semana, o brasileiro sobe no ranking mundial e será o terceiro colocado na próxima segunda-feira (26). Dessa forma, o mineiro diminui a distância para o líder, Henri Kontinen da Finlândia, para apenas 500 pontos: Melo tem 7400, enquanto o segundo colocado - John Peers da Autrália - tem 7670 e o finlandês, 7900.

O ATP 500 de Halle, na Alemanha, ocorreu entre os dias 17 e 25 de junho. O torneio serviu como preparação para o terceiro Grand Slam da temporada - Wimbledon - que ocorre entre os dias 10 e 18 de junho. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.