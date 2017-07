Bruno Soares e Murray batem franceses e levantam o troféu em Queen's

Google Plus

Neste domingo (25), ocorreu o último dia de jogos válidos pelo ATP 500 de Londres, na Inglaterra. Duplista brasileiro, Bruno Soares - jogando com o escocês Jamie Murray - venceu a parceria formada pelos franceses Julien Benneteau e Edouard Roger Vasselin para conquistar o título.

Depois de uma hora de jogo, a dupla brasileira-escocesa saiu vencedora por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/3.

"Foi um dia bem estranho. Tivemos que esperar muito para jogar, na sequência de uma partida muito tensa e depois entramos em quadra naquele ponto importante, para jogar o super tie-break em seguida. Nós quatro estávamos em uma situação estranha, mas conseguimos levar e na final jogamos muito bem. Ajudou o fato de já estarmos na quadra central, de já termos jogado 20 minutos e entramos super sólidos no jogo. Foi muito bom" analisou Soares em relação ao jogo de semifinal diante do croata Marin Cilic e do polonês Marcin Matkowski.

Na semana passada, Jamie e Bruno conquistaram o ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, ao derrotarem na decisão o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic por dois sets a um, com parciais de 6/7 7/5 e 10/5, depois de uma hora e 46 minutos de jogo.

"Foi a preparação perfeita para Wimbledon" disse e completou: "Estou muito feliz, mas agora temos que focar para o Grand Slam. Estamos muito animados com o que vem pela frente. Foram duas semanas perfeitas para o tênis brasileiro. Eu e o Marcelo já provamos que jogamos muito bem na grama. Nós dois estamos com expectativa muito boa e quem sabe o Brasil pode sair com um título de lá."

O ATP 500 de Londres, na Inglaterra, ocorreu entre os dias 17 e 25 de junho. O torneio serviu como preparação para o terceiro Grand Slam da temporada - Wimbledon - que ocorre entre os dias 10 e 18 de junho. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.