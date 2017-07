Rogerinho é eliminado por indiano na primeira rodada de torneio turco

Nesta segunda-feira (26), foram disputadas as primeiras partidas válidas pelo ATP 250 de Antalya, na Turquia. Na última semana antes do terceiro Major da temporada, Wimbledon, o tenista brasileiro Rogério Dutra Silva entrou em quadra.

Pela primeira rodada do torneio, o paulista enfrentou o indiano Ramkumar Ramanathan - de 22 anos e número 222 do ranking da ATP - que veio do torneio qualificatório. Depois de uma hora e sete minutos, Rogerinho perdeu por dois sets a zero, com parciais e 6/3 e 6/4.

Com o resultado positivo, o tenista da Índia garantiu vaga na segunda rodada da competição. Seu próximo adversário será o cabeça de chave número um do torneio - o austríaco Dominic Thiem, atual número oito do mundo - que passou a primeira rodada de bye.

O próximo compromisso de Rogério será o Grand Slam de Wimbledon. Esta será sua terceira aparição na chave principal de simples da competição: em 2013, o brasileiro foi eliminado na primeira rodada pelo ucraniano Sergiy Stakhovsky por três sets a zero. Já no ano passado, caiu também na estreia para o espanhol Nicolas Almagro em cinco sets, com parciais de 6/3 7/6 5/7 6/3 e 6/3.

Bellucci cai para Anderson na Inglaterra

Outro brasileiro em ação nesta segunda-feira (26), foi o número um do país Thomaz Bellucci. Pela primeira rodada do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, o paulista foi derrotado por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/1, depois de uma hora e dois minutos em quadra.

O ATP 250 de Antalya, na Turquia, ocorre entre os dias 24 de junho e dois de julho. O torneio serve como preparação para o terceiro Grand Slam da temporada - Wimbledon - que ocorre entre os dias 10 e 18 de junho. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.