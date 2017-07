Bellucci é derrotado por Anderson e está eliminado em Eastbourne

A gira do piso de grama se iniciou neste mês de Junho, com um total de 6 torneios de nível 250 e 500 antes do Major de Wimbledon, que já começa na semana que vem. Nesta segunda, teve início a chave principal do ATP 250 Aegon International Eastbourne, disputado no Devonshire Park Lawn Tennis Club, na Inglaterra, e o brasileiro Thomaz Bellucci jogou.

Além de não ser um piso que ajuda muito o brasileiro, e não é sua preferência, o adversário complicou a vida do brasileiro. O sacador sul-africano Kevin Anderson teve um dia típico de jogadores com esta característica, não cedendo pontos em seus serviços, e ainda conseguindo dar dificuldades nos games dos adversários. Em sets diretos, Bellucci foi eliminado do torneio.

Logo no início do 1º set, Bellucci pode perceber o quanto seria complicado trabalhar os pontos nos games de serviço de Anderson, quase sempre com devoluções complicadas, isso quando algumas voltavam. O problema se tornaria ainda maior com quebra logo no 2º game da partida. Com isso, bastava Anderson seguir confirmando seus saques e assim venceria o set, como aconteceu, marcando 6/3.

O 2º set foi ainda pior para o brasileiro, que era nítido que não tinha muito o que fazer para conseguir uma virada no jogo. Seu saque passou a ser ameaçado em todos os momentos, enfrentando breaks, porém apenas salvando e confirmando saque no game inicial do set, após isso e com 3 quebras seguidas de saque, Anderson enterrou qualquer chance que poderia existir de Bellucci se animar em voltar para o jogo. Placar de 6/1 e tempo de 1h03 no total marcado para a partida em seu encerramento.

Thomaz viaja direto para Londres, onde passa a treinar para o Grand Slam de Wimbledon, e o detalhe que vai sem técnico, já que rompeu a parceria com João Zwetsch de comum acordo, por questões logísticas.

Anderson enfrentará o vencedor do jogo entre o francês Richard Gasquet e o americano Francis Tiafoe.