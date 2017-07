Djokovic bate Pospisil na estreia em Eastbourne

Nesta quarta-feira (28), ocorreu o segundo dia de jogos válidos pela chave principal de simples do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra. Nas quadras de grama, o sérvio Novak Djokovic – número quatro do ranking da ATP – estreou na competição diante do canadense Vasek Pospisil.

Depois de uma hora e 27 minutos, o tenista da Sérvia venceu por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/3.

Com a vitória, o cabeça de chave número um do torneio garantiu vaga na próxima fase. Seu adversário nas quartas de final será o vencedor do confronto entre o norte americano Donald Young – número 47 do mundo – e seu compatriota Jared Donaldson – 65º do ranking mundial.

Devido à má fase vivida atualmente, o natural de Belgrado decidiu alterar seus planos e atuar em um torneio antes do terceiro Grand Slam do ano, Wimbledon. “Essa será minha primeira viagem a Eastbourne, ouvi ótimas coisas do torneio. Estou ansioso para ajustar meu jogo na grama antes de Wimbledon” afirmou.

Para o Major inglês, Djoko confirmou a presença do ex-tenista norte americano Andre Agassi em sua comissão técnica: “Ele não estará aqui, mas estará em Londres para Wimbledon. Ele permanecerá lá enquanto eu estiver no torneio, então essa é a boa notícia. Obviamente, em Roland Garros, os oito ou nove dias que passamos juntos foram muito valiosos para conhecê-lo e aprender dele”.

Um brasileiro estava na disputa na chave principal de simples: Thomaz Bellucci. Porém, o paulista acabou derrotado na estreia pelo sul africano Kevin Anderson por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/1, em apenas uma hora e dois minutos.

LEIA MAIS: Bellucci é derrotado por Anderson e está eliminado em Eastbourne

O ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, ocorre entre os dias 23 de junho e primeiro de julho. O torneio serve como preparação para o terceiro Grand Slam da temporada - Wimbledon - que ocorre entre os dias 10 e 18 de junho. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.