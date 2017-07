Wimbledon 2017: Raonic em busca de aumentar a façanha de 2016

Grama de Wimbledon traz boas lembranças ao gigante canadense (Foto: Reuters)

Ocupando o sétimo lugar no ranking da ATP, o tenista canadense Milos Raonic volta ao local onde fez a melhor campanha em torneios Grand Slam da sua história. Ponto alto da sua carreira até aqui, Raonic foi finalista de Wimbledon ano passado, desbancando alguns favoritos.

Este ano, novamente, não chega entre os mais cotados pra levantar a taça, mas deve explorar a velocidade da grama londrina para aumentar os danos que seu saque e golpes potentes causam aos adversários, e quem sabe assim alcançar nova final e tentar seu primeiro título desta magnitude.

Desempenho em Wimbledon:

Milos Raonic acumula seis participações no Grand Slam britânico. Fez sua melhor campanha na grama sagrada de Wimbledon no ano passado, onde sagrou-se vice-campeão, perdendo apenas na final pra Andy Murray. Fez excelente campanha também em 2014, onde atingiu as semi-finais e foi derrotado apenas pela lenda Roger Federer.

Nas demais participações, chegou apenas até a 2ª rodada por três oportunidades, e parou na 3ª rodada uma vez. Ao todo, soma 16 vitórias e 6 derrotas nas quadras do All England Club.

Desempenho na grama:

O canadense tem um retrospecto de 30 vitórias e 18 derrotas nesta superfície, estabelecendo assim 62,5% de aproveitamento no piso. Suas melhores campanhas na grama foram dois vice campeonatos, uma no próprio torneio de Wimbledon, e a outra no ATP 500 de Queens. Estas campanhas trazem alguns pontos em comum: foram no mesmo país (Inglaterra), no ano de 2016, e em ambas, Milos foi derrotado pelo tenista local, Andy Murray, na final.

Neste ano, Raonic jogou apenas uma partida na superfície, tendo sido derrotado pelo australiano Thanasi Kokkinakis na 1ª rodada de Queen´s.

Desempenho na atual temporada:

Raonic ainda não conquistou nenhum título em 2017. Suas melhores campanhas foram dois vice campeonatos: no saibro de Istanbul, onde foi derrotado pelo croata Marin Cilic, e no piso duro do torneio de Delray Beach, onde perdeu para o norte-americano Jack Sock na final.

Nos dois Slams do ano, teve dois espanhóis como carrascos. Foi eliminado nas quartas de final do Australian Open por Rafael Nadal, e nas oitavas de Roland Garros por Pablo Carreno-Busta. No total, soma 22 vitórias e 8 derrotas na temporada.

Ficha técnica:

Nome: Milos Raonic

Ranking atual: 7º

Altura: 1.96m

Peso: 98kg

Idade: 26 anos

Cidade natal: Podgorica, Montenegro (naturalizado canadense)

Treinador(es): Mark Knowles e Riccardo Piatti