Wimbledon 2017: Bia Haddad disputará seu segundo Grand Slam da carreira

Foto: CBT/Divulgação

Está no ar o mais tradicional Grand Slam do ano. A partir dessa segunda-feira (3), o mundo do tênis se volta para Londres para a disputa de Wimbledon. Na grama sagrada, os atuais campeões são: o britânico Andy Murray e a norte-americana Serena Williams. Em seu segundo Grand Slam da carreira como profissional, Beatriz Haddad (#97) vem em busca de um grande resultado na grama após surpreender em Roland Garros.

Beatriz Haddad, nascida em São Paulo, tem 21 anos. Focou sua atenção no mundo profissional em meados de 2013 e afirmou-se realmente no circuito agora em 2017. Atualmente ocupa a 96ª posição do ranking, tendo como seu melhor o 94º lugar - alcançado no começo de junho deste ano. Treinada por German Gaich, a brasileira possui dois títulos, que foram conquistados no WTA de Bogotá, jogando em duplas no circuito profissional, além de somar 193 vitórias e 101 derrotas.

A paulistana vive um ótimo momento na carreira. Apenas nesta temporada, ela subiu 117 posições, indo do 211º para 94º lugar. Além de marcar presença nas quartas de final do WTA Internacional de Praga, ela levantou o título do ITF US$ 25 mil de Clare, na Austrália, e o seu bicampeonato de duplas em Bogotá, na Colômbia. No começo de maio, ela veio a alcançar a maior conquista de sua carreira ao ser campeã do ITF US$ 100 mil de Cagnes-Sur-Mer.

Em 2017, também fez sua primeira participação em um Grand Slam no nível profissional. Bia furou o quali de Roland Garros, após três vitórias sólidas, e travou um ótimo confronto contra a russa Elina Vesnina, quando acabou dando adeus ao torneio.

Em Wimbledon, Bia teve um de seus melhores resultados enquanto juvenil. A brasileira teve três aparições no torneio, alcançando a terceira rodada na chave de simples em 2013 e a semifinal jogando em duplas em 2011. Para se preparar para Wimbledon, a número um do Brasil disputou o WTA de Mallorca e o de Eastbourne. Na espanha, furou o quali e foi eliminada na primeira rodada. Já na grama britânica, não conseguiu a classificação.

Ficha Técnica:

Nome: Beatriz Haddad Maia

Idade: 21 anos

Altura: 1,85 m

Jogo: canhota (backhand com as duas mãos)

Profissional desde 2010

Ranking atual: 97