Wozniacki supera Watson e encara Pliskova na final de Eastbourne

Foto: WTA/Divulgação

Dia de semifinais no WTA Premier de Eastbourne, nesta sexta-feira (30). Após dias chuvosos, que atrapalharam a programação obrigando jogadoras a disputarem rodada dupla, o torneio britânico chega a seu fim com uma final que promete. Caroline Wozniacki (#6) irá enfrentar Karolina Pliskova (#3) na grande decisão desse sábado.

Pliskova foi a primeira a se garantir na final. A tcheca nem precisou entrar em quadra já que sua adversária, Johanna Konta (#7), desistiu da disputa. A britânica veio a derrotar a número um do mundo, Angelique Kerber, na rodada de ontem e durante o jogo teve uma queda feia em quadra. Optando por se preservar para Wimbledon, que se inicia na próxima segunda (3), a jogadora da casa abandonou a competição.

Karolina Pliskova fará sua terceira final na temporada. Foi campeã nas outras duas, levando os títulos de Brisbane e de Doha. A tcheca possui oito conquistas no circuito.

Wozniacki elimina a surpreendete Heather Watson

Sua adversária na decisão será Caroline Wozniacki (#6). A dinamarquesa, por sua vez, já teve mais problemas para se classificar. Enfrentando Heather Watson (#126), que jogava com a torcida a seu favor, Wozniacki precisou de dois sets a um, parciais de 6-2/3-6/7-5, para levar a partida em 2h10.

O jogo começou sob o controle da dinamarquesa, que rapidamente fechou o primeiro set. Reação de Heather na segunda parcial, saindo de 2-1 contra para 2-5 a seu favor. Com a igualdade no placar, o terceiro set ganhou emoção e foi resolvido apenas no 12º game. Momento estratégico para Wozniacki, que tinha 6-5 na parcial, tomar o serviço de Watson e carimbar seu nome na final.

Apear da eliminação na semifinal, nada de lamentações para Heather Watson, que surpreendeu eliminando quatro tenistas top 40 na competição, incluindo Dominika Cibulkova (#9).

Já Caroline Wozniacki vai para a grande decisão. Ela fará sua quarta final no ano (em todas ficou com o vice-campeonato) e vem em busca de seu 26º título na WTA. Ela e Pliskova já se enfrentaram cinco vezes no circuito - quatro vitórias para a dinamarquesa e apenas uma para a tcheca.