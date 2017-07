Wimbledon 2017: Thomaz Bellucci, a principal esperança brasileira na grama sagrada

(Foto: Julian Finney/Getty Images)

Na próxima segunda-feira (03), terá início o terceiro Grand Slam do ano, em Wimbledon, na Inglaterra. A temporada de grama é seguida por um belo triunfo de Rafael Nadal em Roland Garros, que deixou ainda mais aberto o quadro para o principal torneio no piso verde.

Com um histórico decepcionante no quadro masculino de simples, o Brasil é, desde sempre, um país que nunca obteve boas campanhas no torneio. E um de seus tenistas que irá tentar a sorte neste ano é Thomaz Bellucci, principal nome do Brasil na modalidade.

Temporada atual

O ano de 2017 não vem sendo exatamente ótimo para o paulista de Tietê, mesmo que ele não esteja longe de manter o nível das temporadas passadas. Na 53° colocação do ranking, ele venceu 12 partidas e perdeu 14 no ano, tendo sido vice-campeão do ATP 250 de Houston, no saibro.

Sua melhor vitória na carreira veio neste ano, quando venceu a partida contra o japonês Kei Nishikori, no Rio Open. Em Grand Slams na temporada, Bellucci venceu uma partida, contra Lajovic, e perdeu duas, contra Tomic no Australian Open e contra Pouille, na segunda rodada de Roland Garros.

A grama é a única superfície em que Thomaz nunca atingiu uma final na carreira, seja no circuito profissional ou em Challenger.

Retrospecto em Wimbledon

Indo para sua sétima participação na chave principal do Grand Slam inglês, Bellucci nunca passou da terceira rodada. Perdeu na estreia nos anos de 2011, para Rainer Schüttler e em 2012 e 2015 para Rafael Nadal.

Em 2008 alcançou a segunda rodada, vencendo Igor Kunitsyn e perdendo para Simon Stadler por 8 a 6 no quinto set. E na última edição do torneio, repetiu o feito, desta vez vencendo por 8 a 6 no quinto set o belga Ruben Bemelmans, mas caindo no jogo seguinte para o americano Sam Querrey, que depois viria a derrotar o então líder do ranking, Novak Djokovic.

A melhor campanha do brasileiro foi no torneio de 2010, quando alcançou a terceira rodada no All England Lawn and Tennis Club. O paulista derrotou o compatriota Ricardo Mello e o austríaco Martin Fischer, sendo depois derrotado pelo sueco Robin Soderling.

No total, Thomaz Bellucci acumula quatro vitórias e seis derrotas em Wimbledon. Neste ano, irá estrear contra um tenista vindo do qualifying.

FICHA TÉCNICA

Nome: Thomaz Cocchiaralli Bellucci

Idade: 29 anos (30/12/1987)

Altura: 1.88m

Cidade Natal: Tietê, São Paulo

Residente em São Paulo, São Paulo