Djokovic passa por jovem russo e encara Monfils na final em Eastbourne

Nesta sexta-feira (30), foram disputadas as partidas válidas pela fase de semifinal da chave principal de simples do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, torneio preparatório para o terceiro Grand Slam do ano, Wimbledon.

Na primeira partida do dia, o sérvio Novak Djokovic - ex-número um do mundo - entrou em quadra para enfrentar o jovem russo Daniil Medvedev - número 52 do mundo. Depois de uma hora e 23 minutos em quadra, o natural de Belgrado venceu por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/4.

Com a vitória, Djokovic garantiu vaga na decisão do torneio. Seu adversário na final será o francês Gael Monfils - 16º colocado no ranking mundial - que derrotou seu compatriota Richard Gasquet - número 27 da ATP.

Esta será a terceira final na temporada para Novak, que chegou à decisão no primeiro torneio do ano - o ATP 250 de Doha, no Catar - e foi campeão ao bater o escocês Andy Murray. Mais recentemente, o sérvio foi finalista do Masters 1000 de Roma, na Itália.

A vitória do tenista da França veio depois de uma partida extremamente disputada, decidida em três sets, com parciais de 6/2 6/7 e 7/6, em duas horas e 35 minutos de jogo.

Devido à má fase vivida atualmente, o natural de Belgrado decidiu alterar seus planos e atuar em um torneio antes do terceiro Grand Slam do ano, Wimbledon. “Essa será minha primeira viagem a Eastbourne, ouvi ótimas coisas do torneio. Estou ansioso para ajustar meu jogo na grama antes de Wimbledon” afirmou.

