Bia Haddad arrasa Robson em sua estreia e desafia Halep em Wimbledon

Primeiro dia de competição em Wimbledon, nesta segunda-feira (3). Estreando na chave principal da competição, Beatriz Haddad (#97) atropelou a britânica Laura Robson (#189) em sets diretos, parciais de 6-4/6-2, em pouco mais de 1h de partida.

LEIA MAIS: Wimbledon 2017: Bia Haddad disputará seu segundo Grand Slam da carreira

Após surpreender em Roland Garros, Bia alcança sua primeira vitória na chave principal de um Grand Slam e entra para a história do tênis brasileiro novamente, sendo a primeira brasileira a vencer em Wimbledon desde Gisele Miró em 1989.

O jogo

Cenário favorável para a paulistana. Apesar da pouca idade, Laura Robson de 23 anos vem sofrendo com uma série de lesões desde 2013 e isso atrapalha que ela tenha uma sequência no circuito.

A número um do Brasil largou com uma quebra de vantagem logo de cara. Sacando bem, se garantiu em seu serviço e sustentou sua vantagem até o fim do set.

A britânica entrava aos poucos no jogo, mas a segunda parcial foi ainda mais tranquila para Bia. Outra quebra logo no primeiro game que foi complementada com mais uma no quinto. Sem ser ameaçada em seu saque, rapidamente a brasileira fechou a partida em 6-2.

Beatriz Haddad avança para a segunda rodada, na qual vai encarar ninguém menos que Simona Halep (#2). A romena venceu sem dificuldades a neozelandesa Marina Erakovic (#129) na estreia por dois sets a zero, parciais de 6-4/6-1, em 1h15.

O grande momento da brasileira dá esperança aos brasileiros. Apenas nesta temporada, Bia marcou presença nas quartas de final do WTA Internacional de Praga, levantou o título do ITF US$ 25 mil de Clare, na Austrália, e o seu bicampeonato de duplas em Bogotá, na Colômbia. No começo de maio, ela veio a alcançar a maior conquista de sua carreira ao ser campeã do ITF US$ 100 mil de Cagnes-Sur-Mer.

Wimbledon, na Inglaterra, ocorre entre os dias 3 e 16 de julho. A atual campeã é a norte-americana Serena Williams. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.