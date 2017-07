Na estreia em Wimbledon, Nadal atropela Millman em sets diretos

Finalmente, uma estreia sem sustos. Em seu Grand Slam de pior aproveitamento na carreira, Rafael Nadal começou vencendo na tarde desta segunda-feira (03). Com o placar de 6/1, 6/3 e 6/2, ele passou por cima do australiano John Millman, em menos de duas horas de partida na Quadra 1 de Wimbledon.

Essa foi a primeira vez em que se enfrentaram, e o espanhol já deixou seu cartão de visitas. Jogando bem, ele também deixa claro que, neste ano, será mais difícil cair nas primeiras rodadas, como aconteceu nas últimas quatro edições em que esteve presente no torneio.

Na próxima rodada, Rafael irá enfrentar um descansado Donald Young, que aproveitou-se de desistência do oponente Denis Istomin para avançar à segunda rodada. No histórico, será o terceiro confronto entre os dois. Nadal venceu duas vezes nas quadras duras de Indian Wells, em 2008 e 2015, com os placares de 6/1 6/3 e 6/2 6/4.

O jogo

Mesmo não tão eficiente no piso de grama, Nadal usou e abusou de seu forehand com top spin. O jogo, no primeiro set, teve a maioria de seus pontos vencidos em erros forçados, devido também às boas jogadas do australiano.

De maneira avassaladora, Rafa abriu 2/0 com facilidade, e, mesmo vendo seu adversário confirmar na sequência, não se intimidou: aproveitou um total de três break points no set, mesmo tendo oito oportunidades, e fechou em 6/1, com facilidade.

Na segunda parcial, parecia que tudo seria igual. Millman esteve lento e viu-se novamente atrás no placar, por 1/3. Mesmo assim, teve forças para quebrar o serviço do espanhol. Mas de nada adiantou. Com onze winners e muita precisão em seu jogo de rede, Nadal anotou 6/3 e ficou a um set da segunda rodada.

Com pouco mais de uma hora de jogo, o espanhol liderava com tranquilidade, e começou o terceiro set com 4/0 no marcador. John até encostou no placar com uma quebra, fazendo dois games seguidos, mas sem deter o número dois do mundo, que passeou em quadra e, com seu 33° winner do jogo, fechou a partida, com 6/2.