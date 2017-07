Andy Murray derrota Bublik e estreia com vitória em Wimbledon

Nesta segunda (3), em partida válida pela primeira rodada de Wimbledon, o número um do mundo e atual campeão do torneio, Andy Murray venceu em três sets o lucky loser russo naturalizado cazaque, Alexander Bublik (#135) com parciais 6/1, 6/4 e 6/2 em uma hora e quarenta minutos.

Esta foi a primeira vitória de Murray na grama nesta temporada, o número 1 disputou o ATP 500 de Londres, realizado no Queen's Club, e na primeira rodada foi derrotado para o australiano Jordan Thompson (#86), parciais 7/6 e 6/2. Andy possui apenas nove vitórias nos últimos sete torneios que disputou, quatro em Roland Garros, torneio que parou nas semifinais para o suíço Stan Wawrinka (#3).

Dos torneios disputados na grama, Bublik disputou a chave qualificatória de Wimbledon e do ATP 500 de Halle. Em Wimbledon, o cazaque foi derrotado na última rodada da qualificação para o alemão Daniel Brands (#216) e em Halle, o jovem alemão de 22 anos, Maximilian Marterer (#120) foi quem o derrotou.

No quarto game do primeiro set, Murray conseguiu uma quebra de saque e abriu 3/1. Dois games mais tarde, Andy conseguiu a segunda quebra do set e no game seguinte fechou, parcial 6/1.

Sir Andy Murray abriu o segundo set conseguindo a quebra e nos games seguintes, ambos os tenistas conseguiram confirmar os seus serviços, Murray 6/4 no segundo set.

O terceiro set começou igual ao segundo, Murray conseguiu a quebra de saque no primeiro game e também no penúltimo, perdendo apenas sete games para o jovem promissor nascido na Rússia.

Murray terminou a partida com três aces contra quinze de Bublik, cinco de doze break-points vencidos por Murray e zero de seis por Sasha Bublik, dez erros não forçados para o atual campeão contra trinta e cinco do adversário e vinte e nove winners do número 1 do mundo e trinta e três do cazaque.

Na segunda rodada, Murray encara o alemão Dustin Brown (#97), que venceu em quatro sets o português João Sousa (#62). O vencedor do confronto entre Murray e Brown enfrentará na terceira rodada o italiano Fabio Fognini (#29) ou o checo Jiri Vesely (#48).