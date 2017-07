Rogerinho faz bom jogo mas perde para francês na estreia em Wimbledon

Um dos majors de maior prestígio e tradição do tênis teve seu início nesta segunda (03) e logo na 1º rodada, já tivemos estreia de alguns brasileiros. Rogério Dutra Silva fez sua estreia em Wimbledon na Quadra 4 do complexo do All England Club contra o sempre imprevisível e talentoso francês Benoit Paire, partida que poderia lhe render talvez algum chance de avançar. Apesar da luta, acabou sendo derrotado por 3 sets a 1.

Em um set inicial relativamente disputado, se manter no game de saque foi crucial para seu resultado. Rogerinho aproveitou apenas 1 das 2 quebras de saque que teve a seu favor, já Benoit teve 3 pela frente, e aproveitou 2. Com a quadra a mais, o resultado de 6/4 não demorou muito a aparecer. Apesar dos poucos pontos aproveitados com 2º serviço, pode-se ressaltar o quanto o 1º serviço do francês estava eficiente no set, ganhando quase 20% a mais de pontos usando este saque do que o brasileiro com seu serviço inicial.

No 2º set, o francês teve um leve queda de rendimento nos games de saque do brasileiro, que não apenas aproveitou esta queda mais viu suas bolas terem mais efeito nas trocas, além de ser um pouco mais agressivo nos games em que Paire sacou. O resultado foi uma quebra conquistada e a vantagem necessária para fechar com 6/3 e empatar o jogo.

O 3º set viu um equilibrio bem maior de ambos, com 2 quebras de saque para cada lado, e ambos tendo boas trocas nos games. O tie break foi inevitável para enfim fechar o set e nele Rogerinho teve suas chances, com Benoit jogando bem e salvando elas. Foram 3 set points a favor do brasileiro, porém sendo bem salvos pelo francês, que também teve 3 set points, e no último conseguiu quebrar o saque do brasileiro e fechar o placar em 10-12.

O último set viu o francês mantendo seu bom aproveitamento de 1º serviço e aproveitando as poucas brechas que Rogerinho acabava dando em seu saque, quebrando seu saque em 2 oportunidades, sendo a última para fazer 4/5 e assim sacar para o jogo. Mesmo com esta vantagem, o game de Benoit não era bom no início e o 15-40 com 2 breaks a favor de Dutra Silva eram reais. Infelizmente, o brasileiro não conseguiu aproveitar e com 4 pontos seguidos, o francês enfim fechou o set e o jogo, com total de 2h21 de tempo transcorrido em seu total.

Na próxima rodada, Paire enfrenta seu compatriota Pierre Hugues-Hebert, que avançou com a desistência de Nick Kyrgios ao final do 2º set. Rogerinho ainda vai disputar a chave de duplas ao lado de Thomaz Bellucci, e eles estreiam contra os cabeças 13 da chave Fabrice Martin (FRA) e Daniel Nestor (CAN).