Dolgopolov desiste e Federer estreia com vitória em Wimbledon/ Foto: AP

Nesta terça-feira (04), ocorreu o segundo dia de jogos válidos pelo terceiro Grand Slam do ano, Wimbledon. Na capital londrina, o tenista suíço Roger Federer entrou em quadra para sua estreia na competição.

Depois de apenas 44 minutos em quadra, o maior campeão do torneio na chave de simples masculina avançou à segunda rodada, por conta da desistência de seu adversário - o ucraniano Alexandr Dolgopolov - número 84 do mundo - quando perdia por um a set a zero, com parciais de 6/3 e 3/0.

Na próxima rodada da competição, o natural da Basileia tem pela frente o sérvio Dusan Lajovic - 79º no ranking mundial - que vem de vitória sobre o grego Stefano Tsitsipas - número 192 do mundo - por três sets a zero, com parciais de 6/4 6/4 e 6/4, em duas horas e dois minutos em quadra.

Depois de surpreender nos primeiros torneios da temporada, com títulos do Australian Open e dos Masters 1000 de Indian Wells e Miami, ambos nos Estados Unidos, o suíço Roger Federer chega para a disputa do torneio em seu piso favorito.

"Chego muito bem a este torneio, depois de descansar por alguns meses para essa gira de grama que culmina em Wimbledon. Ano passado, meu joelho foi um problema, não me deixou jogar livre e eu paguei caro nas rodadas finais" afirmou o suíço.

Sete vezes campeão do torneio, o natural da Basileia vem fortalecido depois da conquista do ATP 500 de Halle, na Alemanha, sem perder nenhum set na campanha para o título, mesmo contra o alemão Alexander Zverev.

O último grande resultado de Roger na capital inglesa foi a decisão em 2015, quando foi derrotado pelo sérvio Novak Djokovic por três sets a um, com parciais de 7/6 6/7 6/4 e 6/3.

A melhor cobertura da 131ª edição do terceiro e mais tradicional Grand Slam do ano, Wimbledon, você acompanha na VAVEL Brasil.