Sebastian Ofner surpreende e elimina Bellucci em Londres

Nesta terça-feira (4), o tenista número um do Brasil, Thomaz Bellucci (#55) estreou em Wimbledon contra o austríaco Sebastian Ofner (#217) e acabou derrotado, com parciais 6/2, 6/3 e 6/2.

Wimbledon foi o segundo torneio que Thomaz disputou na grama em 2017, antes o paulista havia disputado o ATP 250 de Eastbourne, quando perdeu para o gigante sul-africano Kevin Anderson (#42), jogo que venceu apenas quatro games.

Antes de disputar Wimbledon, Sebastian Ofner disputou dois Challengers no saibro, um em Caltanissetta, na Itália e o outro em Poprad Tatry, na Eslováquia. Na Itália, o algoz de Thiem em Antalya, o indiano Ramkumar Ramanathan (#247) foi quem eliminou o austríaco na primeira rodada. Já na Eslováquia, o jovem checo Adam Pavlasek (#147) eliminou Ofner nas quartas de finais.

No primeiro set, Thomaz foi quebrado no quarto game e fechou o set sendo quebrado pela segunda vez.

Apesar de ter break-points a favor no segundo e no quarto game, Ofner conseguiu a quebra no penúltimo game do set e em seguida confirmou o saque abrindo assim dois sets a zero.

Depois de quatro games, Ofner conseguiu a primeira quebra do terceiro set e dois games mais tarde a segunda, novamente confirmou o saque e fechou o jogo.

Thomaz conseguiu vencer apenas sete games ao longo do jogo, o brasileiro não sacou bem -ponto reforçado pelo paulista na coletiva pós-jogo- e como de costume foi muito irregular ao longo do jogo, Ofner aproveitou a irregularidade e conseguiu a primeira vitória em Grand Slams, o austríaco nunca havia vencido partidas ATP e conseguiu apenas oito vitórias em torneios nível Challenger.

Depois de Wimbledon, Thomaz disputará torneios no saibro europeu. Ele jogará o Challenger de Braunschweig, na Alemanha, e depois os ATPs 250 de Bastad, Gstaad (torneio que Thomaz é bi-campeão, vencendo em 2009 e 2012) e Kitzbuhel.

Na segunda rodada, Ofner enfrentará o americano Jack Sock (#18) que em três sets derrotou o chileno Christian Garin (#220) em quatro sets. O vencedor do confronto entre Ofner e Sock encarará na terceira rodada o alemão Alexander Zverev (#12) ou o americano Frances Tiafoe (#64).