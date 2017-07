Wimbledon: Azarenka derrota favorita e avança; Kvitova é eliminada/ Foto: AFP

Nesta quarta-feira (05), ocorreram as partidas válidas pela segunda rodada da chave principal de simples feminina de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada. Algumas das principais favoritas ao título entraram em quadra em busca de uma vaga na próxima rodada da competição, porém somente algumas delas saíram vitoriosas.

Halep derrota brasileira em sets diretos

A cabeça de chave mais alta a atuar foi a romena Simona Halep - vice líder do ranking da WTA. Diante da brasileira Beatriz Haddad Maia - número 97 do mundo - a finalista de Roland Garros anotou o placar de dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/3, em uma hora e 32 minutos.

Na terceira rodada, a tenista da Romênia encara a chinesa Shuai Peng - 37ª do mundo - que vem de vitória sobre a espanhola Carla Suárez Navarro em sets diretos: 6/2 e 6/2.

Kvitova para em norte americana

Bicampeã do torneio e uma das favoritas ao título, devido à ausência de Serena Williams por conta de sua gravidez, a tcheca Petra Kvitova - 12ª no ranking mundial - enfrentou a norte americana Madison Brengle na segunda rodada. Depois de uma hora e 46 minutos, a número 95 do mundo conquistou a vitória por dois sets a um, com parciais de 6/3 1/6 e 6/2. Na próxima rodada, a tenista dos Estados Unidos tem pela frente a francesa Caroline Garcia.

Venus e Svitolina avançam

Cabeça de chave número 10 do torneio, a norte americana Venus Williams sofreu para garantir vaga na terceira fase. Contra a chinesa Qiang Wang, a pentacampeã na grama londrina precisou de uma hora e 51 minutos para vencer em três sets, com parciais de 4/6 6/4 e 6/1. O próximo desafio de Venus será a japonesa Naomi Osaka.

Uma das melhores tenista em 2017, a ucraniana Elina Svitolina conquistou mais um triunfo em Londres. Diante da veterana italiana Francesca Schiavoni, a cabeça de chave número quatro anotou as parciais de 6/3 e 6/0, em apenas 52 minutos. Sua próxima adversária será a alemã Carolina Witthoef.

Azarenka surpreende russa

Em seu segundo torneio depois do nascimento de seu primeiro filho, a tenista da Bielorrússia venceu mais uma partida no Major inglês. Em uma hora e 40 minutos, Victoria eliminou a favorita russa Elena Vesnina - cabeça de chave número 14 - ao triunfar por dois sets a zero, com um duplo 6/3. Na sequência, a bielorrussa enfrenta a tenista da casa Heather Watson.

